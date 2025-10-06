Qualche giorno fa, a Brescia, c'è stato un incontro che ha incuriosito i fan di Uomini e donne: Ida Platano ha rivisto il suo ex corteggiatore Daniele Capuana e ha documentato tutto su Instagram. Prima che sul web si diffondessero voci su un possibile flirt tra i due, però, Lorenzo Pugnaloni ha chiarito che li unisce soltanto una bella amicizia.

Il video dell'incontro dopo un anno e mezzo

Chi ha seguito il trono di Ida ricorderà che tra i suoi corteggiatori c'era Daniele, che per un periodo è stato il "terzo incomodo" tra Ida e Mario.

La conoscenza tra i due si è conclusa pacificamente, tant'è che qualche giorno fa si sono rivisti e hanno deciso di prendere un caffè insieme.

Come ha mostrato la stessa Ida sui social, lei e Daniele si sono incontrati dopo quasi un anno e mezzo nella loro città, Brescia.

Con un brindisi e tanti sorrisi, i due hanno attirato l'attenzione dei curiosi, soprattutto di chi sa che la protagonista di Uomini e donne ha scelto di non avere rapporti con i suoi ex pretendenti, ma Daniele sembra essere l'eccezione che conferma la regola.

Il chiarimento di Lorenzo Pugnaloni

Ida e Daniele non hanno dato spiegazioni sul tipo di legame che hanno attualmente, ma ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni a fare un po' di chiarezza.

A chi gli ha chiesto se sapesse qualcosa su Ida e il suo ex corteggiatore, l'esperto di gossip ha risposto: "Solo amicizia".

Su Instagram, il blogger ha stroncato sul nascere le voci su una possibile frequentazione.

Il gelo con Mario dopo il programma

Sono passati quasi due anni da quando Ida ha debuttato come tronista. Circa un mese dopo aver chiuso la sua storia con Alessandro Vicinanza, Ida ha accettato di accomodarsi sulla poltrona rossa.

Il suo percorso sul trono di Uomini e donne è stato lungo e appassionante, e il merito è soprattutto della conoscenza che lei ha avuto con Mario: i due sono usciti insieme per mesi, ma lei non è mai riuscita a fidarsi al 100%.

Le segnalazioni che arrivavano in studio sul corteggiatore sono state la ragione principale per la quale lei non ha fatto la scelta: a poche settimane dalla fine della stagione, Ida ha scelto di lasciare il trono da sola.

Da quel giorno, non è più rientrata nel cast: sebbene le fosse stato chiesto di tornare a vestire i panni di dama del Trono Over (all'inizio dell'edizione 2024/2025), ha deciso di restare a casa e di continuare a seguire la trasmissione come una telespettatrice qualunque.