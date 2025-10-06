Lunedì 6 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, e tutta la prima parte è stata dedicata alle esterne di Flavio Ubirti con le sue corteggiatrici. Sara, che nei prossimi giorni diventerà tronista per volere di Maria De Filippi, sembra non convincere la maggior parte dei telespettatori: sui social, infatti, sono apparsi tanti commenti negativi sul comportamento della ragazza davanti alle telecamere.

Critiche alla corteggiatrice Sara

In una delle prossime puntate di Uomini e donne, Maria De Filippi chiederà a Sara di accomodarsi sul trono, ma per ora i fan stanno guardando quello che è successo nelle registrazioni che hanno preceduto questo colpo di scena.

Il 6 ottobre, per esempio, è andata in onda l'esterna che la corteggiatrice ha fatto con Flavio dopo averlo definito noioso e moscio: per difendersi dalle frecciatine della giovane, il tronista le ha portato un termos pieno di caffè e un poggiatesta nel caso le fosse venuto sonno.

Anche in studio la ragazza ha ribadito che non sa ancora se Ubirti le interessa perché la bellezza non le basta, poi ha discusso con un'altra pretendente dicendo che avrebbe fatto un'esterna troppo fisica e sensuale.

L'atteggiamento di Sara sembra piacere molto al cast (dalla conduttrice agli opinionisti), molto meno ai telespettatori che non hanno perso l'occasione per criticarla sui social.

La corteggiatrice Sara pensa davvero di far ridere invece è fastidiosa quanto le unghie sulla lavagna dai via — [Righetto] (@Righetto01) October 6, 2025

Lo scetticismo degli utenti di X

Mentre la puntata di Uomini e donne del 6 ottobre era ancora in onda, su X sono apparsi molti commenti negativi su Sara e su come si comporta sia in studio che in esterna.

"Lei piace solo a Maria De Filippi", "Sara pensa di far ridere, ma è fastidiosa quanto le unghie sulla lavagna", "Solamente Gianni ride", "La nuova cocca di Maria", "Mi sa che ce la dovremo sorbire a lungo", "Non la reggo e il suo trono non è ancora cominciato", "Odiosa, cafona e maleducata", "Solo Maria poteva mettere sul trono un soggetto del genere", "Zero spontaneità", "Perché a Maria piacciono sempre questo tipo di persone?", si legge su social in queste ore.

Nuove registrazioni in arrivo

Chi ha letto le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate tra fine settembre e l'inizio di ottobre, saprà già che Sara non è più una corteggiatrice di Flavio.

Proprio nel momento in cui la giovane si stava autoeliminando, Maria De Filippi le ha offerto il trono e lei ha accettato.

Da un paio di settimane, dunque, la ragazza è tronista e sta cercando la persona giusta tra i pretendenti che ha seduti di fronte in studio.

Il 6 e il 7 ottobre sono previste nuove riprese, e le anticipazioni che trapeleranno dagli Elios dovrebbero riguardare anche le esterne che Sara ha fatto nei giorni scorsi con i suoi spasimanti.