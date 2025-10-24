I fan di Uomini e donne rimarranno delusi dall'apprendere che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non saranno ospiti delle prossime registrazioni per loro volontà. Su Instagram, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che la nuova coppia avrebbe detto "no" al confronto che tutto il pubblico aspetta da settimane, ovvero quello tra loro due e i rispettivi ex Ciro Solimeno e Cristina Ferrara.

La decisione sul ritorno in televisione

Da giorno sul web si vocifera di una possibile ospitata di Martina e Gianmarco a Uomini e donne, ma a quanto pare si trattava solo di indiscrezioni prive di fondamento.

In una storia che ha postato sui social il 24 ottobre, infatti, Pugnaloni ha scritto: "Non ci sarà nessun confronto a U&D. Fonti vicine ai due ragazzi mi riferiscono che, al momento, non vogliono il confronto a quattro con Ciro e Cristina perché non gli devono nulla. Non vogliono dargli modo di passare per vittime e prendere consensi (e magari anche il trono)".

Secondo l'esperto di gossip, dunque, entrambi gli ex tronisti non avrebbero nessuna intenzione di tornare in studio per avere un faccia a faccia con le persone che hanno lasciato poco prima di iniziare la loro chiacchieratissima frequentazione.

Le novità sulla nuova coppia

Lorenzo Pugnaloni si è esposto anche sul tipo di rapporto che avrebbero Martina e Gianmarco in questo periodo, e sarebbero state persone molto vicine a entrambi a confidarglielo.

"Al momento stanno benissimo così, non stanno insieme ufficialmente. Si frequentano e basta", ha concluso il blogger prima di ribadire che non sarebbe prevista nessuna ospitata della nuova coppia a Uomini e donne o in altri programmi televisivi.

La scelta di Martina di non concedere interviste

Sempre in queste ore è emerso che Martina avrebbe detto "no" a un'intervista a Fanpage, e sarebbero stati i suoi agenti a spiegare il motivo di questa decisione.

"Non vuole parlare della sua vita privata. Non deve per forza raccontare con chi sta e che fa", si legge sul web il 24 ottobre in merito al rifiuto dell'ex tronista di Uomini e donne di non rilasciare dichiarazioni ufficiali sul suo ritorno di fiamma con Gianmarco.

La nuova "coppia", intanto, è stata avvistata tra il pubblico della prima puntata di X Factor: De Ioannon e Steri sono stati fotografati mentre si scambiavano abbracci, baci e altre tenerezze nel corso dello spettacolo che si è svolto a Milano giovedì scorso.

Stando alle ultime novità, Martina e Gianmarco non torneranno a breve davanti alle telecamere e quindi i fan dovranno accontentarsi di quello che racconterà chi li vedrà in giro per la loro città, Roma, o in altre occasioni pubbliche.