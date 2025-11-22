Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della settimana che va dall'1 al 7 dicembre, dove ci saranno un po' di variazioni nella fascia del prime time.

L'appuntamento con La notte nel cuore, ad esempio, non avrà più la doppia puntata su Canale 5 bensì proseguirà solo di martedì sera.

Al venerdì, invece, dopo il gran finale di Tradimento ci sarà spazio per le nuove puntate della soap opera turca Io sono Farah in prima visione assoluta.

La notte nel cuore non raddoppia: cambio programmazione tv 1-7 dicembre

Le novità del palinsesto serale di Canale 5 dall'1 al 7 dicembre prevedono la messa in onda della soap opera La notte nel cuore solo di martedì sera.

Dopo i continui raddoppi delle ultime settimane e, in via eccezionale anche di un triplo appuntamento serale, la serie turca che sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia del Biscione tornerà al consueto e classico appuntamento singolo in prime time.

La domenica sera, dal 7 dicembre, sono previste le nuove puntate di Chi vuol essere milionario, il game show a premi condotto da Gerry Scotti, che tornerà in onda a distanza di un po' di anni dalla sua ultima messa in onda televisiva.

Il ritorno di Io sono Farah in prime time: cambio programmazione tv dicembre

Cambiamenti in arrivo anche nel prime time del venerdì sera, dove dal 5 dicembre saranno trasmessi i nuovi episodi della soap opera Io sono Farah, che tornerà in onda dopo lo stop di questa estate.

La serie turca con Demet Ozdemir, complici gli ottimi ascolti che aveva registrato nella fascia del primo pomeriggio, erediterà il prime time di Canale 5 prendendo il posto di Tradimento, la cui ultima puntata sarà trasmessa venerdì 28 novembre in prima visione assoluta.

Nel prime time del lunedì, invece, confermati gli appuntamenti con il Grande Fratello: il reality show condotto da Simona Ventura, per il momento, non cambierà giorno di programmazione e continuerà la sua regolare messa in onda nel primo giorno della settimana, in attesa che arrivi il gran finale di questa sfortunata edizione.

Il flop dell'ultima edizione del Grande Fratello su Canale 5

Dal punto di vista Auditel, quella del GF 2025 è l'edizione meno vista di sempre nella storia del reality show, con una media di spettatori che si aggira su 1,8 milioni a settimana.

Dopo un buon esordio con quasi tre milioni di telespettatori in prime time, il Grande Fratello ha perso progressivamente spettatori, fino ad arrivare alla drastica soglia del 13% di share.

Numeri che non permetteranno alla trasmissione di toccare la durata di oltre 4-5 mesi di messa in onda, così come è accaduto con le ultime edizioni condotte da Alfonso Signorini.