Sirin sveglierà Hatice per darle una splendida notizia nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Emre mi sposerà".

Le anticipazioni tv rivelano che Emre dichiarerà di essersi innamorato di Sirin che tornerà a casa al settimo cielo. La felicità di sua figlia sarà un grande sollievo per Hatice che, in Emre, vedrà un'ancora di salvezza per lei. Ceyda, però, soffrirà molto per questa situazione.

La grande sofferenza di Ceyda che sperava in un ritorno con Emre

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre inizierà a flirtare con Sirin nelle prossime puntate.

Il proprietario del bistrot noterà la figlia di Hatice e sarà colpito da lei sin da subito. L'uomo le farà dei complimenti e, tra loro, ci saranno degli sguardi che inizieranno a far sognare Sirin. La ragazza, infatti, pur non conoscendo ancora Emre, appena andrà a casa disegnerà un suo ritratto. Con il passare dei giorni, l'interesse tra i due si farà sempre più concreto. Ceyda si accorgerà della simpatia appena nata e quando saprà che Emre è andato a prendere un caffè con Sirin scoppierà a piangere, perché si era illusa che tra lei e il suo ex potesse esserci un ritorno. Hatice, invece, sarà molto contenta per questa nuova conoscenza e questo causerà delle incomprensioni tra lei e Ceyda. Le due colleghe avranno diverse discussioni perché Hatice difendere sua figlia mentre Ceyda continuerà a pensare di lei che è una ragazza diabolica e non lo nasconderà a Emre.

Una nuova coppia a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Emre e Sirin inizieranno a frequentarsi e l'interesse reciproco sarà evidente. Hatice si accorgerà della sofferenza di Ceyda, ma non potrà fare a meno di sperare in qualcosa di buono per Sirin e sarà al settimo cielo quando la vedrà entrare nel locale con Emre. Nei giorni successivi, i due andranno a cena insieme e, quando Sirin tornerà a casa, non starà più nella pelle. La ragazza più instabile de La forza di una donna sveglierà sua madre in preda all'entusiasmo: "Emre mi ha detto che si è innamorato", dirà. Hatice sarà molto felice per sua figlia che continuerà a raccontarle la serata: "Emre mi sposerà".

Sirin confesserà ad Hatice che la proposta di nozze non è ancora arrivata ma lei è certa di aver trovato finalmente il ragazzo giusto. Come aveva confessato a Enver poche ore prima, Hatice penserà che Sirin accanto a Emre possa liberarsi dalle sue ossessioni.

Ceyda e Hatice lavorano per Emre da pochi giorni

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Emre ha assunto Ceyda e Hatice al suo locale. L'uomo ha accettato di aiutare la sua ex che da quando è morta Yeliz non ha più voglia di vivere. Hatice e Ceyda si sono date subito da fare e il loro lavoro si sta rivelando ogni giorno più prezioso per Emre. Sirin ha conosciuto il datore di lavoro di sua madre, ma tra loro c'è stato ancora un breve incontro.

La ragazza si è recata al locale per Hatice e ha conosciuto Idil, la cugina di Emre, con cui ha avuto subito una discussione. Sirin è uscita dal locale molto infastidita e con una gomma nei capelli che le ha lanciato Idil. Fuori dal bar la ragazza ha conosciuto Emre e gli ha raccontato del brutto episodio avuto con la sua dipendente. Idil è stata subito licenziata.