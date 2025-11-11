Le anticipazioni di Forbidden Fruit, relative alle puntate che verranno trasmesse dal 17 al 21 novembre, rivelano che Alihan si scontrerà ancora una volta con Ender. Al termine del loro acceso diverbio verbale, Alihan deciderà di lasciare la casa che condivideva con l'ex di Halit.

Yildiz ricattata da Ender

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti gli episodi che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 17 a venerdì 21 novembre (dopo Beautiful e prima di Uomini e Donne) prendono il via dalla frequentazione tra Yildiz e Alper, il nuovo istruttore della palestra.

Tra i due ci sarà da subito sintonia tanto che decideranno di vedersi anche al di fuori del luogo di lavoro. Nel frattempo, Yildiz sarà messa sotto pressione da Ender. Quest'ultima, infatti, vedendo in Zeynep in pericolo non solo sul lavoro ma anche nella sua vita privata, comincerà a ricattare Yildiz affinché allontani definitivamente la sorella.

Alihan si renderà conto di aver deluso ancora una volta Zeynep e troverà rifugio nell'alcool. Successivamente, Alihan si scontrerà in maniera piuttosto accesa con Ender. Al termine della discussione l'uomo deciderà di lasciare il tetto coniugale.

Ender viene derubata del suo cellulare

Yildiz sarà sempre più preoccupata per le minacce di Ender. Non sapendo cosa fare, deciderà di rivolgersi a Dundar affinché l'uomo metta in campo le sue conoscenze per bloccare Ender e le sue minacce.

Dundar si darà subito da fare e alcuni dei suoi uomini deruberanno Ender. Il cellulare di quest'ultima verrà consegnato a Dundar, che a sua volta lo darà a Zeynep. In questo modo, Zeynep potrà stare tranquilla almeno fino alla prossima mossa di Yildiz.

Erim finirà nuovamente nei guai dopo aver rubato, con la complicità di Ilayda l'anello di una donna. I due verranno condotti in commissariato, ma subito dopo verranno rilasciati in quanto la donna vittima del furto deciderà di non sporgere denuncia contro di loro.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Alihan ha scoperto l'identità dell'uomo con cui la madre Fusun aveva tradito suo padre. Non si trattava di Halit come lui aveva pensato, bensì del socio in affari di suo padre.

In seguito a tale scoperta, Alihan ha ritenuto di non dover portare avanti il piano di vendetta contro Halit decidendo di chiedere il divorzio a Ender. Dundar, dal canto suo, si è dichiarato a Zeynep, ricevendo un due di picche da quest'ultima.