Le trame delle puntate turche della soap Tv Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Ender farà alcune indagini sul passato di Sahika, che tornerà in Turchia dopo tanto tempo. La donna scoprirà che la sua mancata cognata è coinvolta nella morte del suo ricco marito grazie ad una rivelazione di Philip.

Sahika incastra Ender

Sahika non sopporterà Ender, che dimostrerà a sua volta di non provare simpatia per la mancata cognata, tornata in Turchia dopo un anno e mezzo dalla morte del marito. La nuova arrivata stringerà un'alleanza con Yigit per poi avvicinarsi ad Halit, che non rimarrà indenne al suo fascino.

Sahika ribalterà la situazione a suo favore quando capirà che Ender ha organizzato un piano per divedere Yildiz e Halit. La donna scoprirà che Celebi ha assunto Sevda per sedurre il signor Argun. Sahika offrirà del denaro alla segretaria per informare l'imprenditore che era stata contattata da Ender per incastrarlo. La madre di Erim non farà fatica a capire che dietro al fallimento del suo piano c'è Sahika.

Ender scopre che Sahika è coinvolta nella morte del marito

Ender inizierà ad indagare sul passato di Sahika per capire quale scheletro nell'armadio nasconda. La donna incontrerà Philip che dimostrerà di non provare un briciolo d'affetto per la sua ex matrigna. Il giovane confiderà ad Ender che la donna ha avvelenato per tanti anni suo padre, provocandone il decesso.

Celebi capirà che Sahika potrebbe essere coinvolta nella morte del marito ma il peggio dovrà ancora venire.

Il mattino dopo, Philip verrà ritrovato morto nella sua camera d'hotel. I medici crederanno che sia stato colpito da un infarto fulminante. Ender non crederà a tale versione, iniziando ad indagare sulla vicenda. La donna accuserà Sahika di essere una serial killer. La sorella di Kaya respingerà al mittente ogni accusa, rivelando che se fosse così non sarebbe ancora viva. Per questo motivo, Ender inizierà a sentirsi in pericolo.

Erim e Ilayda sono stati portati in commissariato

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine novembre su Canale 5, Caner ha chiesto a Dundar di aiutarlo a recuperare il cellulare smarrito, all'oscuro che l'ha sottratto ad Ender.

Erim e Ilayda, invece, sono stati accompagnati in commissariato per il furto di un anello in un ristorante. La proprietaria del gioiello ha scelto di non sporgere denuncia nei confronti dei due giovani, che sono stati rilasciati dalla polizia. La notizia è giunta ad Halit che ha reagito con rabbia. L'imprenditore è apparso intenzionato a spedire suo figlio Erim in un collegio londinese per allontanarlo dalle cattive amicizie.