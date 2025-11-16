"Non la sopporto, si sente la padrona di casa", con queste affermazioni Simone De Bianchi ha nuovamente criticato l'atteggiamento di Rasha Younes all'interno del Grande Fratello. Tra i due non è mai scoccata la scintilla della simpatia, complice anche i numerosi dissapori tra la 32enne giordana e Francesca Carrara nonché madre di Simone. A quanto pare quest'ultimo non fa nulla per nascondere l'antipatia nei confronti dell'inquilina.

Lo sfogo notturno di Simone

Tra Simone e Rasha non è mai scoccata la scintilla della simpatia, dunque la convivenza risulta essere piuttosto difficile.

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre, i telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra hanno immortalato uno sfogo del concorrente romano nei confronti della 32enne di origini palestinesi: "GF mi sentite? Non la sopporto, Sono tre giorni e dico tre che parla a luci spente. Si sente la padrona di casa".

Ovviamente la destinataria delle critiche non ha potuto replicare in quanto era lontana e probabilmente non ha neanche sentito.

Chucky in piena notte che sbraita contro la tesora

"La padrona di casa"

Personaggio non inventabile

Vi prego non me lo eliminate

Il precedente

In giardino, il concorrente romano si è rivolto all'inquilina e l'ha stuzzicata: "Perché in zona beauty hai suggerito a Grazia di nominarmi lunedì?".

La diretta interessata ha spiegato di non aver agito in malafede: "Ho solo sentito Grazia urlare contro qualcuno, ma non pensavo che ce l'avesse con te". La ragazza ha poi sostenuto che spesso Simone si sente toccato sul personale, quando poi la realtà dei fatti risulta essere diversa. Omer ha rassicurato: "Rasha non ce l'ha con te, tranquillo". Infastidita, Younes ha abbandonato la conversazione. Al contrario Simone ha tagliato corto: "Stavamo parlando tranquillamente".

GF: i temi della nona puntata

Intanto lunedì 17 novembre su Canale 5 andrà in onda la nona puntata del GF.

Tra gli argomenti che verranno trattati c'è il rapporto tra Omer e Rasha: tra i due è scoccato il bacio, ma la ragazza continua a non lasciarsi andare completamente.

Domenico invece è stato protagonista di un acceso scontro con Ivana, perché quest'ultima ha definito l'inquilino di Scampia un "cafone". In settimana hanno discusso anche Giulia e Grazia. Quest'ultima ha invece avuto il compito di aprire la busta rossa presente in casa, ma non ha dovuto rivelare a nessuno il contenuto riguardante la vita sentimentale di Mattia. Tra i momenti salienti ci sarà il verdetto del televoto che vede in nomination Rasha, Domenico, Francesca e Simone, Flaminia e Giulia: tra questi il concorrente meno votato verrà eliminato per sempre dal reality show. Infine i concorrenti dovranno effettuare nuove nomination che potrebbero mettere a repentaglio gli equilibri in casa.