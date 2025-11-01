Jonas e Anita paiono sempre più vicini, o meglio questo è quello che sperano i fan del Grande Fratello che li vorrebbero in coppia. Durante la festa di Halloween il modello ha sorpreso tutti cercando di baciare la coinquilina: il "no" della piercer ha fatto rimanere male il concorrente, il quale poi ha confidato a Rasha che non vorrebbe aspettare mesi prima di dare un bacio a una ragazza che gli piace.

Il corteggiamento davanti alle telecamere

Sin dall'inizio di quest'edizione del Grande Fratello c'è chi fa il tifo per i "jonita", ovvero il rapporto tra Jonas e Anita.

L'altro giorno i due concorrenti hanno vinto una cena romantica proprio grazie ai voti dei fan che li vorrebbero in coppia, e tra loro sembra essersi sbloccato qualcosa.

Mentre nella casa era in corso la festa di Halloween, il modello si è fatto coraggio e ha provato a dare un bacio alla coinquilina.

Il giovane ha accarezzato il viso e i capelli della piercer, poi stava per avvicinarsi alla sua bocca ma lei si è spostata, facendogli capire che non sarebbero andati oltre.

Il "no" di Anita ha fatto rimanere male Jonas, che poco dopo si è confidato con Rasha e si è un po' lamentato del rifiuto che aveva appena ricevuto.

"Devo aspettare mesi per un bacio?", ha chiesto il ragazzo con tono un po' polemico.

Quando la compagna d'avventura gli ha ricordato che in quel contesto sarebbe meglio scambiarsi effusioni solo se c'è un sentimento, Jonas ha aggiunto: "Io ti sto parlando di sentimento".

L'entusiasmo degli spettatori

Il gesto di Jonas nei confronti di Anita ha reso felici i fan del Grande Fratello che credono in questo legame sin dal primo giorno, gli stessi che hanno creato l'hashtag jonita.

"Ma è pazzo?", "Che cosa fa?"; "Lei ha paura, per questo si frena", "Ha provato a baciarla e lei ha girato la faccia, li amo", "Addirittura sentimento? Secondo me è impazzito", "Che ridere tutta questa situazione", si legge su X nelle ultime ore.

Lo scontro tra Anita e Valentina

L'altra sera Anita ha vissuto emozioni contrastanti: nel giro di poche ore, infatti, la piercer è passata dall'essere corteggiata da Jonas al litigare furiosamente con Valentina.

La concorrente del Grande Fratello ha dubitato della sincerità della compagna di Domenico, anzi è arrivata al punto di ipotizzare che i due potrebbero essere d'accordo da prima dell'inizio del programma sulla dinamica che ha coinvolto anche Benedetta.

Valentina ha risposto duramente all'attacco di Anita, e tra le due è nato un battibecco fatto di urla e accuse reciproche.

"Parli proprio tu che sei stata fuori e hai visto tutto? Sei una falsa, smettila", ha tuonato l'ospite riferendosi al periodo in cui la giovane non era nella casa per il lutto che ha colpito la sua famiglia.