Dopo più di un mese nella casa del Grande Fratello non si è formata neanche una coppia, ma per ora gli autori sembrano più interessati ad altre dinamiche. Stando a quello che ha dichiarato prima della puntata, Anita era convinta che giovedì sera si sarebbe parlato molto di lei, sia per le critiche che ha rivolto ad alcune coinquiline che per la cena romantica che ha fatto con Jonas. In realtà, la ship "jonita" è stata totalmente ignorata nell'ultimo prime time e questo ha scatenato la pungente ironia dei fan che non tifano per questa coppia.

Nessun blocco per i jonita

In settimana Anita e Jonas sono stati votati dal pubblico come la miglior ship di quest'edizione del Grande Fratello, e per questo hanno avuto la possibilità di cenare da soli nel tugurio.

Il pubblico è un po' diviso su questa possibile coppia: da un lato c'è chi crede che tra i due ci sarebbe qualcosa di speciale, dall'altro chi è certo che si starebbero avvicinando solo perché la ragazza saprebbe dell'esistenza di un fandom che li vorrebbe insieme (è stata fuori dalla casa per dieci giorni perché è venuta a mancare la mamma).

Prima dell'inizio della diretta del 30 ottobre su Canale 5, la piercer era sicura che sarebbe stata protagonista di diversi blocchi, a partire da quello sul suo feeling con il modello romano.

"Questa sarà la mia puntata, me lo sento", ha detto la giovane a poche ore dal collegamento con Simona Ventura.

Anita: “Questa sarà la mia puntata”



-mutismo per tutta la serata

-si è esposta solo per il suo fake fidanzato (90 secondi)

-mai interpellata in nessun blocco

-nessuna menzione alla cena



Dicevi, Anita?#grandefratellopic.twitter.com/w1tshVjkPp — nora 🇵🇸 (@norasstorytime) October 30, 2025

I commenti degli spettatori sui social

Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello del 30 ottobre saprà che di Anita e Jonas non si è parlato, anzi la conduttrice non ha fatto neppure un velato riferimento alla cena dei jonita o alle dolci parole che si sono scambiati quando sono stati qualche ora da soli.

"Avevano la cena romantica e non hanno avuto nessun blocco, fa troppo ridere questa cosa", "In questa ship non ci credono nemmeno gli autori", "Anita era agitata per la puntata, aveva fatto il conto dei blocchi su di lei ed era pronta a litigare con tutti e invece niente, è stata inesistente come al solito", "La cena è stata un flop, giusto non mostrarla", "Lei è troppo convinta, dovrebbe scendere dal piedistallo", "Ridicola, se la crede troppo", si legge su X nelle ultime ore.

Jonas protagonista della serata

Se Anita è rimasta un po' nell'ombra, Jonas è stato tra i protagonisti della puntata del Grande Fratello del 30 ottobre.

Il modello è stato interpellato molte volte del corso della serata, e sempre per motivi diversi: la rivalità con Omer, le critiche che rivolge a Donatella dall'inizio del programma, lo scontro con Domenico e la reazione che ha avuto quando è stato nominato.

L'unico argomento che non è stato affrontato durante il prime time di giovedì, è stato l'avvicinamento forse un po' forzato tra quelli che la rete ha ribattezzato i jonita, ma si potrebbe parlare di questo già lunedì prossimo.