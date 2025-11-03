La convivenza forzata al Grande Fratello tra Grazia Kendi e Simone De Bianchi risulta essere sempre più complicata. Nel primo pomeriggio di oggi 3 novembre, tra i due concorrenti c'è stato l'ennesimo battibecco durante la compilazione della scheda per decretare i concorrenti immuni. Simone ha dubitato dell'atteggiamento delle ragazze, ma Grazia ha replicato stizzita: "Basta, sei pesante".

Scintille tra Grazia e Simone

Durante la compilazione della scheda per decidere gli immuni della settima puntata, c'è stato l'ennesimo battibecco tra Grazia e Simone.

Tutto è iniziato da Simone che ha dubitato del rapporto instaurato tra le ragazze della casa: "È molto strano che non ci siano scontri tra di voi", il riferimento è al fatto che i ragazzi presenti all'interno del reality show hanno avuto diverse discussioni accese. A replicare al coinquilino ci ha pensato Grazia: "È un bell'esempio no?". A detta di Simone, però, si tratterebbe esclusivamente di una "pace di facciata" per evitare giudizi negativi da parte dei telespettatori. A quel punto la 24enne toscana è apparsa piuttosto seccata delle provocazioni del coinquilino, al punto che ha perso le staffe: "Basta, sei pesante" . "Perché parlare di me? Non parlare più di me", ha tagliato corto il concorrente romano.

GF: l'alleanza del 'team Banana' spacca la casa

All'interno della casa del GF, si è creata una frattura tra i concorrenti a causa di un'alleanza stipulata tra gli uomini.

Nel dettaglio, i concorrenti uomini hanno deciso di allearsi e nominare da qui in avanti esclusivamente le concorrenti donne. Il piano è saltato perché Omer ha deciso di raccontare tutto alle ragazze e si è anche tirato indietro in quanto non ritiene sia giusta una strategia simile. Inoltre Elomari vuole nominare i ragazzi con i quale non ha alcun rapporto amichevole.

Rasha crede che la nomina debba riguardare le dinamiche di gioco: "Io la donna la nomino, non m'importa nulla. Mi baso sulle dinamiche della settimana e non sul genere".

Anche Ivana ha precisato che durante le nomination non guarda il genere di una persona, ma il suo percorso.

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato l'ennesimo litigio tra Grazia e Simone.

"Simone ancora parla dopo la pessima figura fatta durante la notte di Halloween", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Simone è ossessionato da Grazia". Tra gli utenti c'è chi ha ipotizzato che il concorrente romano sia attratto da Kendi: "L'amore non è bello se non è litigarello". Infine c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di De Bianchi: "Grazia deve smettere di punzecchiare Simone. Quella pesante è lei".