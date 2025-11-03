Lunedì 3 novembre si è registrata una puntata di Uomini e donne, e le anticipazioni che ha diffuso Fanpage svelano che in studio c'è stato un nuovo confronto tra i protagonisti del trono Classico della scorsa edizione. Dopo il "no" all'invito di una settimana fa, Martina De Ioannon ci ha ripensato e ha accettato il faccia a faccia con Ciro Solimeno. Al termine del chiarimento, Maria De Filippi ha offerto il trono a Ciro, che l'ha accettato ed è andato ad accomodarsi accanto a Flavio Ubirti, Cristiana Anania e Sara Gaudenzi.

Il nuovo faccia a faccia davanti alle telecamere

Non è passata neanche una settimana da quando Maria De Filippi ha informato il pubblico che Martina non aveva accettato di partecipare ad una puntata di Uomini e donne interamente dedicata a lei, Ciro, Cristina e Gianmarco.

Stando alle anticipazioni della registrazione che si è svolta oggi, lunedì 3 novembre, l'ex tronista ci ha ripensato e si è presentata in studio per provare a fare chiarezza sulla sua chiacchierata situazione sentimentale.

Il confronto c'è stato soprattutto tra Ciro e Martina (Gianmarco era presente, Cristina a quanto pare no), poi Maria De Filippi ha sorpreso tutti offrendo il trono all'ex corteggiatore napoletano.

Ciro, dunque, ha accettato di diventare un nuovo tronista del programma e si è accomodato accanto a Flavio, Cristiana e Sara.

La conduttrice ha fatto al giovane la stessa proposta che fece a Gianmarco subito dopo la "non scelta" da parte di Martina.

I motivi del primo rifiuto

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore la scelta di Martina di non partecipare al confronto con Ciro, Cristina e Gianmarco, una decisione che sarebbe stata presa soprattutto per non mancare di rispetto alla famiglia (si dice che i genitori della ragazza non avrebbero gradito le interviste in cui Solimeno avrebbe parlato dell'intimità di quando erano una coppia).

Nel corso della puntata che è andata in onda il 28 ottobre, inoltre, gli opinionisti si sono detti delusi dal comportamento poco coraggioso di De Ioannon, e neppure le giustificazioni di Steri sono servite per fargli cambiare idea.

Il weekend nella città di Ciro

Prima di tornare a Uomini e donne per un nuovo confronto con Ciro e Cristina, Gianmarco e Martina hanno trascorso un romantico fine settimana in Campania.

Come documentano le foto e i video che stanno circolando sui social in questi giorni, Steri e De Ioannon si sono scambiati tenerezze per le vie di Napoli, la città dove è nato e cresciuto l'ex fidanzato di lei.

Il feeling tra i due ragazzi sembra aumentare di giorno in giorno, e questo non può che rendere felici i fan che hanno sempre creduto in loro sin dal primo incontro davanti alle telecamere di Canale 5.