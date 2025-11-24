Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma su Rai 1 vedranno Rosa e Marcello al centro dell'attenzione e delle trame.

I due saranno pronti a viversi la loro storia d'amore alla luce del sole e non si esclude che, nel corso della stagione, possa arrivare anche una lieta notizia.

Rosa Camilli, infatti, potrebbe scoprire di essere in dolce attesa del suo primo figlio e coronare così il sogno di mettere su famiglia assieme al grande amore della sua vita.

Marcello e Rosa pronti per le nozze imminenti: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Marcello e Rosa, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, saranno pronti a viversi la loro relazione e cominceranno a dedicarsi ai preparativi per il matrimonio imminente che intendono celebrare al più presto, per coronare il loro sogno d'amore.

I due si dedicheranno alla scelta dei testimoni che saranno al loro fianco in questo giorno speciale e, intanto, la notizia delle loro nozze si diffonderà anche all'interno del Circolo, arrivando alle orecchie di Marta Guarnieri che metterà subito al corrente Odile.

Proprio la figlia della contessa, riterrà opportuno informare subito sua madre su quello che sta succedendo decidendo così di dirle la verità sulle nozze imminenti di Marcello e Rosa.

Marcello e Rosa diventano genitori: ipotesi prossime puntate Il Paradiso delle signore 10

Il legame tra i due diventerà sempre più forte, al punto che Rosa potrebbe scoprire ben presto di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

La ragazza, in seguito a un malore improvviso, si recherebbe in clinica per fare degli accertamenti, dove scoprirebbe la notizia della gravidanza.

Rosa e Marcello, quindi, non è escluso che possano diventare genitori nel corso delle prossime puntate di questa fortunata decima stagione de Il Paradiso delle signore.

Un vero e proprio sogno che diventerebbe realtà per Barbieri, il quale non ha mai nascosto il suo desiderio di poter costruire una famiglia tutta sua.

Calano gli ascolti de Il Paradiso 10 con il cambio orario su Rai 1

In attesa di questi nuovi episodi, l'appuntamento con la soap opera ha subito un calo di spettatori dopo l'ennesimo cambio programmazione dell'ultimo minuto avvenuto venerdì pomeriggio.

Anticipata alle ore 15:00, la puntata de Il Paradiso delle signore 10 si è fermata a una media di soli 1,2 milioni di spettatori in daytime, pari a uno share che ha raggiunto il 12%.

Un dato decisamente basso e ben distante da quello abituale, dato che la soap riesce a portarsi a casa quotidianamente una media di oltre 1,6 milioni di fedelissimi appassionati, toccando anche il 19% di share nella fascia oraria dalle 16 alle 17 circa.