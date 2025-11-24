Le anticipazioni di Beautiful annunciano la partenza improvvisa di uno dei protagonisti della soap opera. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1° a sabato 6 dicembre alle 13:50 su Canale 5, Thomas lascerà Los Angeles per rifarsi una vita a Parigi insieme al figlio Douglas. Hope sarà distrutta dal dolore e accuserà Steffy di aver spinto lo stilista ad andarsene. La giovane Forrester, dal canto suo, svelerà a Ridge di sentirsi responsabile dell'accaduto.

Thomas si trasferisce a Parigi con Douglas

Thomas, dopo giorni di riflessioni e conflitti interiori, prenderà la difficile decisione di chiudere la sua storia con Hope, convinto che i continui dubbi della giovane non permetteranno mai al loro rapporto di crescere davvero.

Intanto, il giovane Forrester lascerà Los angeles per rifarsi una nuovoa vita a Parigi insieme al picoclo Douglas. Hope, colpita e amareggiata da questa scelta improvvisa, non riuscirà ad accettare che Thomas abbia voltato pagina e riverserà tutta la sua frustrazione su Steffy.

Steffy si confida con Ridge e Finn

Nel frattempo, dopo la decisione di Thomas, Steffy parlerà con Ridge e Finn, spiegando le ragioni che hanno spinto il fratello a partire per Parigi. Con fermezza, ribadisce che la scelta è stata necessaria per garantire stabilità a Douglas e per allontanare Thomas dalle incertezze di Hope. Ridge ascolterà con preoccupazione, consapevole delle conseguenze che questa decisione avrà sulla famiglia, mentre Finn cercherà di sostenere la moglie, condividendo la convinzione che la partenza sia un passo inevitabile per proteggere l'equilibrio dei Forrester.

Intanto, nell’azienda di moda, i due cugini R.J. e Zende parleranno dell’accaduto e dei problemi che potrebbero sorgere a causa dell’assenza di Thomas, con la linea Hope for the Future priva del suo stilista.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Liam ha pranzato con Carter

Nelle precedenti puntate di Beautiful, andate in onda su Canale 5, Thomas ha riflettuto sulla propria vita e ha confidato a suo padre di sentirsi finalmente realizzato, sia sul piano professionale che sentimentale, grazie alla sua fidanzata. Ridge, intanto, ha mostrato orgoglio per il cambiamento del figlio e per la fiducia che Hope ha riposto in lui. Nel frattempo, la giovane Logan si è aperta con sua madre raccontandole la serata romantica vissuta con Thomas.

Nonostante le perplessità di Brooke, Hope le ha chiesto di accettare la sua relazione. Successivamente, il figlio di Taylor ha chiesto a Hope di sposarlo, ma lei è rimasta sbalordita per la proposta di matrimonio appena ricevuta, non riuscendo a dare una risposta al compagno. Quest’ultimo ha trovato conforto in sua sorella Steffy. Liam, invece, ha pranzato con Carter e il loro incontro è stato l’occasione per parlare degli ultimi spiacevoli avvenimenti e della morte di Sheila, uccisa per mano di Steffy. Dopo essersi liberati della storica nemica dei Forrester, la serenità sembrerebbe tornata in famiglia, nonostante alcuni problemi. Per Liam, infatti, l’ultimo periodo è stato difficile e non ha ancora accettato la relazione tra Hope e Thomas.