La settimana dall'1 al 5 dicembre 2025 de Il Paradiso delle Signore si apre con un ritorno destinato a modificare tutti gli equilibri: Adelaide rientra a Milano più serena del previsto, pur lasciando intuire che dietro i modi affabili stia già osservando e preparando nuove mosse. Sullo sfondo, la città vive la vigilia della Prima della Scala 1966-1967, un evento che accende rivalità e competizioni, soprattutto tra le sorelle Chiara e Rebecca Brugnoli, impegnate a scegliere gli abiti perfetti in una sfida elegante tra atelier e maison. Tra i Marchesi, invece, una vecchia fotografia riemerge dal passato e mette in moto una serie di reazioni inattese: Matteo la riceve dalla madre e la affida a Odile, senza immaginare che l’immagine scomparirà poco dopo, diventando il fulcro di tensioni e ricatti.

Foto scomparse, rivalità familiari e un Circolo sempre più conteso

La sparizione della fotografia apre la strada a nuovi contrasti. Greta ritiene che quell’immagine debba sparire definitivamente, mentre Ettore scopre che ne esiste addirittura una seconda, elemento che complica i suoi piani di vendetta. Il ritorno di Adelaide trova spazio anche al Circolo, dove durante un evento letterario la Contessa affida a Rosa una busta destinata a Marcello. Nel frattempo, il Circolo diventa terreno di scontro: Adelaide decide di escludere Barbieri, scelta che alimenta frizioni tra Marta e Odile. Parallelamente, nella vita dei personaggi si aprono nuove possibilità: Mimmo è costretto a lasciare l’appartamento ma trova sostegno in Johnny, mentre Cesare fa a Irene una proposta decisiva per il futuro.

Sul fronte creativo, si accende un confronto tra la GMM e il Paradiso per la realizzazione degli abiti delle sorelle Brugnoli, mentre Caterina si prepara alla Prima con l’aiuto di Delia e Fulvio, rimasto senza biglietto, potrebbe ricevere una sorpresa capace di commuoverlo.

Le nozze di Rosa e Marcello sotto pressione

La tensione raggiunge il culmine quando Adelaide si presenta da Marcello con una richiesta dal tono perentorio. Non è noto il contenuto esatto del diktat, ma le conseguenze sono immediate: Barbieri rifiuta l’idea di rinunciare alle nozze, mentre Rosa appare più incline a fare un passo indietro pur di non entrare in conflitto con la Contessa. L’atteggiamento di Adelaide, ancora segnata dalle mancate nozze con Marcello, diventa sempre più rigido, fino a spingerla a un gesto estremo che lascia tutti senza parole.

Sul fronte opposto, Chiara teme che il proprio abito per la Prima sia eccessivo, Rebecca pretende un vestito indimenticabile e Ettore e Greta elaborano un piano sempre più rischioso legato alle fotografie scomparse. Matteo, intanto, inizia a intuire che la verità su quella foto è più vicina di quanto creda.

Gli ascolti di novembre 2025: un mese in discesa per il Paradiso

Il mese di novembre 2025 ha segnato un periodo complicato per Il Paradiso delle Signore sul fronte degli ascolti. Il 25 novembre la soap è stata seguita da 1.493.000 spettatori con il 16.3% di share, un risultato che conferma il trend discendente delle ultime settimane. Nello stesso giorno la concorrente diretta, La forza di una donna, ha toccato quota 2.240.000 spettatori e il 24.2% di share, ampliando il divario tra le due produzioni.

Nonostante il calo, la serie di Rai 1 continua a mantenere una base solida di pubblico affezionato, mentre le prossime puntate, ricche di colpi di scena, potrebbero contribuire a invertire la tendenza.