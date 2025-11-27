Il televoto del Grande Fratello di questa settimana sarà decisivo sia in positivo che in negativo: il concorrente più votato andrà in finale, quello con meno preferenze lascerà il gioco definitivamente. Secondo i risultati parziali dei sondaggi indetti su Forum Free e su Reality House, a rischiare l'eliminazione sarebbero Mattia (8,38% e 9% dei voti online) e Grazia (13,17% e 11%).

Testa e testa tra Jonas e Omer

Lunedì 1° dicembre un concorrente del Grande Fratello diventerà il secondo finalista (la prima è Giulia) e un altro sarà eliminato definitivamente.

Alle ore 11:30 del 27 novembre sono 1086 i fan che hanno partecipato al sondaggio di Forum Free sul televoto di questa settimana, e solo l'8,38% pensa che Mattia meriterebbe il pass per l'ultima puntata.

Secondo questo risultato parziale, dunque, l'inquilino di origini siciliane rischierebbe l'eliminazione molto più degli altri tre con i quali condivide la nomination.

In questa votazione Grazia è un po' più "al sicuro", infatti ha ottenuto il 13,17% delle preferenze.

Tra Omer e Jonas, invece, è in atto un testa e testa serratissimo: in questo momento, entrambi i "casalinghi" sono stati votati dal 39,23% degli utenti che hanno preso parte a questo sondaggio per il secondo posto disponibile in finale.

Gli Amanters verso la separazione

Anche chi ha votato su Reality House (740 utenti totali, al 27 novembre) si è schierato soprattutto dalla parte di Jonas e Omer.

Al momento il modello che fa coppia con Anita ha ricevuto 324 voti (44%) e sarebbe il principale candidato alla finale, mentre Omer insegue con 273 voti (37%).

Per quanto riguarda l'eliminazione, anche in questo sondaggio è Mattia quello più a rischio (63 voti e il 9%), ma Grazia è a poca distanza (80 voti e l'11%).

Quelli che sul web sono stati ribattezzati gli Amanters, dunque, lunedì prossimo potrebbero separarsi perché uno dei due potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello per volontà del pubblico.

Il rapporto nella casa e l'intervento di Carlotta

Mattia e Grazia sono stati soprannominati gli Amanters perché lui ha una fidanzata e questo legame ha fatto discutere sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello.

La concorrente non ha mai nascosto l'interesse che ha per il coinquilino, ma ha sempre rispettato la sua relazione con Carlotta.

Quest'ultima, però, è intervenuta sia sui social che in diretta per chiedere alla ragazza di non intromettersi nella sua storia d'amore, anzi di evitare qualsiasi contatto con il suo compagno.

Per settimane i fan hanno sperato in un avvicinamento tra Grazia e Mattia, ma lui è rimasto fedele alla fidanzata che ha riabbracciato un paio di settimane fa.