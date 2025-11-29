Le trame delle puntate de Il Paradiso delle signore in programma dall'1 al 5 dicembre 2025 rivelano che la contessa Adelaide proverà a farla finita. Dopo aver appreso la notizia delle imminenti nozze fra Rosa e Marcello, Adelaide arriverà a tentare un gesto estremo, ritrovandosi poi in gravi condizioni in un letto di ospedale.
Intanto Ettore andrà su tutte le furie nel momento in cui verrà portata alla luce una vecchia foto della sua infanzia.
Adelaide scopre la verità sulle nozze di Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 dicembre
Marcello e Rosa continueranno a essere concentrati sui preparativi delle nozze che li attendono e, intanto, la notizia si diffonderà a macchia di leopardo all'interno del Circolo, arrivando anche a Marta Guarnieri.
La figlia di Umberto si mostrerà in ansia per quelle che potrebbero essere le conseguenze di questa notizia sulla salute di Adelaide. Odile però deciderà di non ingannare sua mamma e quindi vorrà metterla subito al corrente di questa amara verità.
Sarà proprio Odile, quindi, a informare Adelaide delle imminenti nozze del suo ex Marcello Barbieri, lasciandola senza parole e profondamente turbata.
La contessa Adelaide prova a farla finita per sempre, Ettore su tutte le furie
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 dicembre rivelano che la reazione di Adelaide non si farà attendere.
La contessa, infatti, arriverà a perdere le staffe e il controllo della situazione, al punto da arrivare a compiere un gesto estremo: proverà a farla finita per sempre.
Adelaide tenterà così di togliersi la vita e verrà ritrovata in gravi condizioni: sarà necessario trasportarla subito in ospedale per far sì che venga sottoposta a tutti gli accertamenti medici, per scongiurare il peggio.
Intanto Matteo otterrà da sua mamma una vecchia foto dell'infanzia in cui compariranno anche i fratelli Ettore e Greta.
Lo scatto verrà sottoposto alla visione di Ettore: la sua reazione non sarà delle migliori e non potrà nascondere il fastidio per questa amara scoperta.
Adelaide era pronta a convolare a nozze con Marcello Barbieri nelle puntate precedenti
Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore, Adelaide aveva dato ascolto al suo cuore in merito alla scelta di convolare a nozze con Marcello Barbieri.
Nonostante i suoi cari le avessero fatto notare che si trattava di un passo affrettato, la contessa aveva voluto andare avanti per la sua strada, forte dei sentimenti che nutriva nei confronti di Barbieri.
Alla fine, però era stato proprio il giovane a fare un passo indietro dopo aver compreso di provare un forte sentimento nei confronti della giornalista Rosa Camilli.