Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh affronterà l’operazione più rischiosa della sua vita, dopo aver sposato Sevilay in una cerimonia improvvisata. Poco prima di entrare in sala operatoria, si volterà verso la famiglia e dirà, cercando di essere forte: “Non soffrite per la mia mancanza”.

Nuh sceglierà l’intervento nonostante il rischio

Nuh riceverà una diagnosi terrificante: ha un tumore al cervello e l'intervento potrebbe salvarlo, ma le possibilità di riuscita sono veramente minime, circa il 40%. I familiari gli chiederanno di pensarci su prima di prendere una decisione, ma lui sarà impulsivo e sceglierà di farsi operare: che vada bene o male, vuole porre fine a questa storia il prima possibile.

Non potrà non pensare a Sevilay, la donna che ama e con cui vorrebbe passare il resto della sua vita. Il suo obiettivo sarà guarire per sposarla al più presto. Questo desiderio farà sorgere un'idea a Tahsin: perché non celebrare il matrimonio prima dell'intervento?

Il matrimonio d’emergenza: una cerimonia malinconica prima della sala operatoria

Così, in tempi record, organizzeranno una cerimonia nella villa di Tahsin e il celebrante dichiarerà i due ragazzi marito e moglie. Sarà un matrimonio molto malinconico, perché nessuno riuscirà a non pensare che, di li a poco, Nuh entrerà in sala operatoria per combattere la battaglia più dura della sua vita.

Proprio per questo motivo, pochi secondi dopo la fine della cerimonia, il personale sanitario arriverà presso la villa di Tahsin per prendere Nuh con l'ambulanza.

"Il medico la sta aspettando", dirà una delle infermiere e Nuh, con il sorriso sulle labbra – anche per dare forza alla famiglia – sarà pronto a sottoporsi all'intervento.

Anche la famiglia correrà in ospedale per stare accanto a Nuh e lo attenderà nella sala d'aspetto della sala operatoria prima che entri.

L’ultimo saluto prima dell’intervento: l’incoraggiamento di Nuh e il dolore della famiglia

Quando Nuh arriverà con la barella da trasporto, i suoi familiari si avvicineranno per fargli un in bocca al lupo. Nuh cercherà di essere tranquillo davanti ai loro occhi, mostrandosi anche scherzoso, soprattutto con Sevilay, che insieme a Sumru e Melek sarà quella che soffrirà di più per le sorti del ragazzo.

"Ti aspetterò qui, va bene?", dirà la giovane.

Nuh non potrà trattenersi a lungo, dovrà essere condotto al più presto in sala operatoria, ma appena varcherà la soglia si girerà un attimo per dare un ultimo saluto: "Sentite, nessuno dovrà soffrire per la mia mancanza, ok?". Quelle parole saranno come un macigno per i familiari del giovane e l'attesa si farà ancora più dura.