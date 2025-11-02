Sevilay deciderà di partire per sempre e lascerà una lettera nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "Grazie a tutti", scriverà a Cihan, Melek e Nihayet, riconoscendo in loro una grande disponibilità.

Le anticipazioni rivelano che la decisione di Sevilay sarà incoraggiata da uno scontro con Harika, che le rinfaccerà di essersi appropriata dei soldi della famiglia Sansalan pur non facendone parte. Sevilay partirà alla ricerca di suo fratello, arrivando a Istanbul, decisa a sostenere un colloquio di lavoro con lui senza svelare la sua vera identità.

Il duro faccia a faccia di Sevilay e Harika

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che per Sevilay arriverà un momento di grande confusione. Si sentirà molto sola e, nonostante Nihayet e Melek la facciano sentire a casa, avrà bisogno di cercare le sue radici. Sevilay confesserà a Nihayet che tutta la sua famiglia era Nuh e che ha dovuto rinunciare anche a lui perché non si sentiva al sicuro al suo fianco; per questo la loro storia d’amore non potrà mai tornare. Nihayet dirà alla ragazza che Nuh ha iniziato un percorso psicologico, ma questo non basterà a convincerla: sarà convinta a voltare pagina. A peggiorare ulteriormente la situazione arriverà Harika, che non ha mai sopportato Sevilay.

La minore dei Sansalan incontrerà per caso la ragazza a un bancomat e notando che ha prelevato dei soldi le darà della parassita. "Prendi i soldi dalla mia famiglia", urlerà Harika, facendo infuriare Sevilay, al punto che le darà uno schiaffo per strada. Al suo ritorno a casa, la ragazza dirà a Nihayet di non aspettarla per cena perché ha un invito, ma in realtà avrà intenzione di non tornare affatto. La nonna darà una mela a Sevilay, che la abbraccerà come se fosse un addio. "Ti voglio bene", le dirà prima di salire in taxi. Nessuno avrà idea dei progetti di Sevilay e Nihayet li scoprirà quando leggerà la lettera che ha lasciato.

La drastica decisione di Sevilay

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nihayet non vedrà Sevilay a colazione e andrà a bussare alla sua stanza.

Non ricevendo risposte, entrerà e troverà sul comodino una lettera, le chiavi della macchina e le carte di credito. Nihayet andrà in salotto e leggerà le parole di Sevilay a Cihan e Melek, in preda all'agitazione. In poche righe, la ragazza riconoscerà a Cihan, Melek e Nihayet la loro disponibilità e l'affetto: "Grazie a tutti". Sevilay, inoltre, aggiungerà che presto estinguerà anche il debito che ha con la famiglia Sansalan. Harika sarà piuttosto cinica e questo farà infuriare la nonna, che darà a lei la colpa della partenza di Sevilay. Melek si sentirà in colpa per non aver risposto al telefono quando la sua amica l'ha chiamata: "Forse avrei potuto fermarla". Nel frattempo, Sevilay salirà sul pullman e sarà inevitabile pensare con nostalgia al suo primo incontro con Nuh.

La meta della ragazza sarà Istanbul, alla ricerca delle sue vere radici. Sevilay, infatti, senza rivelare la sua identità, si presenterà all'ufficio di suo fratello alla ricerca di lavoro.

La solitudine di Sevilay senza Nuh

Nelle puntate precedenti, Sevilay ha riposto in Nuh tutti i sentimenti e le speranze. La ragazza, infatti, ha appreso che non è la figlia di Hikmet e quindi non è una Sansalan. Sevilay ha potuto contare su Nuh che le ha promesso un futuro insieme e una famiglia tutta loro, ma le cose sono cambiate all'improvviso. La forte gelosia di Nuh ha iniziato a essere un ostacolo insormontabile e il culmine è stato raggiunto quando Cihan ha chiesto un incontro a Sevilay. Cihan voleva solo parlare alla ragazza delle sue ricerche sulla famiglia di origine e le ha rivelato di avere due fratelli Nuh ha reagito in modo furioso quando ha visto la sua fidanzata con Cihan ed è venuto alle mani con lui Dopo questo episodio, Sevilay ha chiuso ogni rapporto anche con Nuh e si è sentita sempre più sola.