Ana avrà un malore e questo la riavvicinerà a Ricardo nella puntata de La Promessa di mercoledì 3 dicembre.

Le anticipazioni rivelano che Ana andrà a trovare Santos, ma un malore le farà perdere i sensi. Vedendo sua moglie molto debole, Ricardo si offrirà di riaccompagnarla a Lujan e questa sarà un'occasione per stare insieme. Romulo insinuerà che Ana abbia inscenato il malore per stare con suo marito.

La visita inaspettata di Ana per Santos

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ana tornerà al palazzo per trascorrere un po' di tempo con Santos.

Al suo arrivo, la donna saluterà Ricardo e gli spiegherà che ha ottenuto un cambio di turno al lavoro e ne ha approfittato per vedere suo figlio. Il maggiordomo manderà subito a chiamare Santos, mentre Ana gli chiederà se vuole fare una passeggiata con lei e il loro figlio. "Non posso, devo lavorare e poi penso che a Santos farebbe piacere stare da solo con te", risponderà Ricardo. Il ragazzo sarà molto felice di rivedere sua madre, ma dovrà declinare l'invito per la passeggiata. Santos, infatti, spiegherà che senza preavviso non può allontanarsi dal lavoro. Ana sarà dispiaciuta, ma comprenderà le ragioni di suo marito e suo figlio. All'improvviso, però, la donna avrà un malore e perderà i sensi tra le braccia di Ricardo.

Preoccupato, il maggiordomo chiederà subito una sedia per sua moglie e dopo qualche minuto Ana riprenderà i sensi. "Scusatemi", dirà dispiaciuta a Ricardo e a suo figlio che si preoccuperanno molto per la sua salute.

Romulo riaccompagnerà Ana al paese

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 3 dicembre, Ana spiegherà a Ricardo che ha avuto altri episodi simili e non c'è da preoccuparsi. "Sicuramente è un calo perché non ho mangiato", dirà la donna provando ad alzarsi. Appena Ana si rimetterà in piedi, però, sarà evidente la sua debolezza e Santos non se la sentirà di lasciar andare sua madre da sola in quelle condizioni. Ricardo non potrà concedere a suo figlio il permesso dal lavoro e quindi sarà costretto ad accompagnare personalmente sua moglie a Lujan.

Questa sarà un'ottima occasione per i due coniugi che passeranno del tempo da soli insieme. Romulo, però, dubiterà della buona fede di Ana ed insinuerà che la donna abbia messo in scena il malore proprio per stare con Ricardo.

Il ritorno di Ana a La Promessa non è piaciuto a tutti

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Ana è tornata nella vita di suo figlio e lo ha reso molto felice. Santos finalmente può vivere quella madre che non ha mai avuto e che per anni aveva creduto morta. Ricardo, al contrario, non è stato per niente felice del ritorno di Ana, anche perché teme di nutrire ancora dei forti sentimenti per lei. L'uomo sta facendo di tutto per evitare la madre di suo figlio, ma questo non è bastato a Pia che ha interrotto la sua relazione con il maggiordomo. L'arrivo di Ana, inoltre, inizia a pesare anche a Petra, perché Santos la sta trascurando per stare con sua madre.