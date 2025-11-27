Sono passati circa due mesi da quando Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sono incrociati casualmente in un locale, e da quel momento le loro vite sono cambiate. Entrambi gli ex tronisti di Uomini e donne hanno chiuso le relazioni che stavano vivendo e hanno cominciato a frequentarsi. Dopo aver ufficializzato il loro legame sia nel dating-show che a Verissimo, oggi i due ragazzi si mostrano innamorati e complici anche sui social, tra baci e dediche romantiche.

I video che fanno sognare i fan

Oggi, giovedì 27 novembre, Martina ha deciso di pubblicare diversi contenuti insieme al fidanzato: in poche ore, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne ha condiviso con i fan momenti della sua quotidianità con Gianmarco, da lei che asciugava i capelli a lui ai baci che si sono scambiati mentre erano in macchina insieme.

Inutile dire che queste storie su Instagram hanno reso felici i tantissimi sostenitori della coppia, soprattutto chi ha sempre creduto in loro e ha sperato in questo finale anche quando entrambi erano legati ad altre persone.

"Amore", ha scritto la giovane accanto ad un selfie che ha scattato con il corteggiatore che non ha scelto in tv lo scorso gennaio.

A M O R E

!!!!!!



è natale in anticipo#coatters pic.twitter.com/7PLQ8auc72 — Sara (@Saaretta22) November 27, 2025

De Ioannon e Steri sono una coppia da meno di due mesi, ma sono già tantissime le dediche che si sono fatti sui social, dove sono seguitissimi.

Le polemiche per le foto nei negozi di lusso

In questi giorni si è parlato di Martina e Gianmarco anche per le foto che si sono scattati all'interno di un negozio, e a far storcere il naso ad alcuni fan è stata la scelta dei due di mostrarsi in coppia mentre facevano shopping di lusso.

Entrambi gli ex tronisti di Uomini e donne, infatti, hanno taggato un brand molto famoso sotto ai loro ultimi post su Instagram, e secondo alcuni avrebbero attirato l'attenzione dei follower caricando immagini insieme.

"Tutto business", ha commentato qualcuno sui social dopo aver visto gli scatti di De Ioannon e Steri abbracciati all'interno di uno store di Milano molto rinomato.

La frecciatina sul trono di Ciro

Le polemiche su quello che fa e che scrive Martina sui social, sono quasi all'ordine del giorno.

Di recente, infatti, alcuni utenti di TikTok hanno storto il naso leggendo la risposta che De Ioannon ha dato a chi le ha consigliato di non guardare il trono di Ciro per non soffrire troppo.

"Il trono che mi ha infastidito è stato un altro, ora ho risolto.

Un bacio", ha replicato la ragazza facendo intendere che non era contenta di vedere Gianmarco uscire in esterna con altre persone la scorsa primavera.

Oggi Martina è felice con il barbiere e non perde l'occasione per sottolinearlo sui social con foto e video in sua compagnia.