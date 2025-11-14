Cambio programmazione per la soap opera Tradimento nel prime time di venerdì 21 novembre 2025. L'appuntamento con la serie turca è confermato nella fascia serale della rete ammiraglia Mediaset seppur con delle piccole modifiche legate alla durata complessiva.
Per la prossima settimana, infatti, i vertici del Biscione ridurranno leggermente la durata della serie che non terminerà intorno alle 00:30 circa, così come è accaduto nel corso delle ultime settimane di messa in onda su Canale 5.
Cambio programmazione Tradimento per la serata di venerdì 21 novembre
Le nuove puntate della soap opera Tradimento sono confermate nella fascia serale del venerdì in prima visione assoluta.
La serie turca si avvia ormai verso le fasi conclusive della seconda e ultima stagione: entro i primi di dicembre, infatti, sono in programma gli episodi conclusivi di sempre.
Intanto, però, per cercare di allungare un po' la messa in onda ed evitare di arrivare in fretta e furia al gran finale della seconda stagione, Mediaset taglierà leggermente la durata della puntata che andrà in onda venerdì 21 novembre su Canale 5.
La soap opera Tradimento accorciata nel prime time del 21/11
I nuovi episodi di Tradimento, previsti per il prossimo venerdì sera, saranno trasmessi dalle 21:50 circa subito dopo La ruota della fortuna e andranno avanti fino alle 00:15 circa.
Rispetto alle ultime settimane di messa in onda, quindi, la soap opera sarà leggermente ridotta e accorciata, dato che gli episodi dureranno all'incirca 15 minuti in meno rispetto al solito.
In questo modo, quindi, la soap coprirà interamente la durata del talent show The Voice Senior condotto da Antonella Clerici che, già da questa settimana, ha preso il posto di Tale e Quale Show nel prime time del venerdì sera.
Guzide disperata per il suo vero figlio nei prossimi episodi di Tradimento
Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Tradimento del 21 novembre rivelano che Guzide continuerà a indagare per cercare la verità sul figlio biologico che aveva messo al mondo diversi anni prima.
La donna andrà a trovare la vedova del medico che l'aveva fatta partorire e scoprirà che c'era anche un altro uomo che assisteva le partorienti: a quel punto si metterà sulle sue tracce per scovarlo.
Intanto Oylum si accorgerà di non avere più con se il suo cellulare: la ragazza si mostrerà preoccupatissima, al punto da temere che qualcuno possa averlo rubato e visionato il filmato in cui svelava la verità sulla paternità del piccolo Can, fino a questo momento sempre taciuta.
Guzide, intanto, non si arrenderà nella sua ricerca e disperata deciderà di chiedere aiuto anche a Mualla.