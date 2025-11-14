L'avventura di Gianmarco Steri a Uomini e donne si è conclusa diversi mesi fa, ma il ragazzo continua a stare al centro delle chiacchiere sia per la sua vita sentimentale che per come usa i social. La pagina Instagram Dariatvgossip ha pubblicato le prove del fatto che l'ex tronista starebbe inviando lo stesso messaggio a tutti gli utenti che lo criticano sul web, come se stesse facendo un copia-incolla pur di giustificare il suo comportamento in studio quando è stato ospite con Martina De Ioannon.

La mossa che non passa inosservata

Sabato 15 novembre andrà in onda l'intervista che Gianmarco e Martina hanno rilasciato a Silvia Toffanin nei giorni scorsi (la puntata è stata registrata giovedì 13), la prima da quando sono una coppia.

Nel frattempo, alcuni attenti fan di Uomini e donne si sono accorti di un comportamento piuttosto anomalo di Gianmarco, un paio di mosse social che tanti hanno interpretato come una gaffe che avrebbe potuto evitare.

L'ex tronista di recente ha risposto ad alcuni utenti che lo hanno criticato dopo l'ospitata nel dating show con la nuova fidanzata, ma l'ha fatto inviando a tutti lo stesso messaggio.

"I social danno la possibilità di giudicare sia nel bene che nel male ogni cosa, alterando la realtà. Non ci si rende conto di quanto si può ferire o far sentire troppo importante qualcuno o qualcosa. Io intendevo questo, per il resto ben vengano i social", sono le parole che Gianmarco ha scritto sia al tiktoker Carmine Guadagno che a una ragazza che non aveva apprezzato alcune sue dichiarazioni in tv.

La riflessione sul comportamento di Gianmarco

Su Instagram si possono trovare gli screenshot dei messaggi che Gianmarco ha mandato a chi lo ha criticato dopo l'ospitata a Uomini e donne, ed effettivamente sono identici.

"Praticamente sta facendo copia-incolla perché quello che ha detto in studio è stato un po' esagerato, e gli si è ritorto contro", si legge ancora sul web.

La seconda volta che è stato agli Elios con Martina (circa dieci giorni fa), Gianmarco ha risposto con un "chi se ne frega dei social" quando gli opinionisti gli hanno fatto notare che molto del loro successo dipende proprio dai social. Questo suo commento non è piaciuto né in studio né a molti spettatori con i quali lui ha provato a giustificarsi nei giorni successivi.

Amore a gonfie vele con Martina

Questa piccola polemica sul copia-incolla che starebbe facendo Gianmarco, nelle prossime ore dovrebbe essere oscurata dall'intervista che tutto il pubblico di Uomini e donne aspetta.

Gianmarco sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo il 15 novembre, e per la prima volta racconterà di come è avvenuto il ritorno di fiamma con Martina.