Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dall’1 al 5 dicembre 2025 rivelano che Marina si ritroverà a vivere un momento di grande difficoltà e prenderà una decisione del tutto inaspettata e drastica.
Intanto Raffaele si dirà pronto a lasciare definitivamente Palazzo Palladini e il suo impiego come portiere in occasione dell’allestimento del classico presepe natalizio.
Marina prende una decisione drastica: anticipazioni Un posto al sole 1-5 dicembre
Marina e Roberto decideranno di preparare una nuova strategia ai danni di Gennaro Gagliotti, con l’intento preciso di metterlo alle strette e costringerlo alla resa finale.
I due, però, finiranno per ignorare le reali mosse di Gennaro che, nel corso dei prossimi episodi, dimostrerà di non avere alcuna intenzione di arrendersi.
Roberto, infatti, scoprirà che Gennaro ha ancora diverse frecce nel suo arco da sfruttare a suo favore per cercare di avere la meglio.
I coniugi Ferri si ritroveranno così a dover gestire una situazione di grande tensione, e proprio Marina prenderà una decisione drastica e inaspettata, che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
Raffaele prepara il presepe e si dimette nei prossimi episodi di Un posto al sole
Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Raffaele sarà sempre più convinto di lasciare il suo incarico come portiere di Palazzo Palladini.
Renato, però, non mollerà la presa e cercherà di allearsi con Otello per convincerlo a non dimettersi: unendo le forze spereranno di riuscire a fargli cambiare idea.
Raffaele, tuttavia, rimarrà fermo nella sua decisione e, nei nuovi episodi di inizio dicembre, deciderà di fare un ultimo regalo ai suoi amati condomini: l’allestimento del tradizionale presepe natalizio nell’androne del palazzo.
Renato aveva puntato il dito contro Ornella negli episodi precedenti
Negli episodi precedenti di Upas, Renato aveva già provato a far cambiare idea a Raffaele sul suo “licenziamento”, spingendolo a godersi la meritata pensione dopo una vita di lavoro.
Aveva inoltre puntato il dito contro Ornella, ritenendola responsabile della decisione di Raffaele, arrivando ad avere un acceso diverbio con la dottoressa.
Intanto, al posto di Raffaele, non è escluso che possa subentrare Rosa: la donna aveva già dimostrato in passato di essere perfetta come sostituta del portiere, ottenendo da subito consensi positivi da parte dei condomini, felici di poterla avere nel team.