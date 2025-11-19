C'è tensione nella casa del Grande Fratello e la prova di ciò arriva dalla reazione che ha avuto Grazia quando ha visto Mattia indossare i tappi alle orecchie mentre erano in cucina insieme. Anche se in modo scherzoso, il concorrente ha ignorato la coinquilina durante il lavaggio dei piatti e lei non l'ha presa bene: la giovane ha definito offensivo e ridicolo il comportamento del ragazzo, per il quale ha una cotta da diverse settimane.

Il gesto che non piace a Grazia

Il rapporto tra Grazia e Mattia si è raffreddato molto dopo l'ospitata della fidanzata di lui e la conferma arriva anche da un gesto che il giovane ha fatto l'altra sera nella casa del Grande Fratello.

Un po' per scherzo e un po' per evitare di far arrabbiare Carlotta, il concorrente ha deciso di mettere i tappi alle orecchie mentre stava pulendo la cucina insieme alla coinquilina.

Grazia stava lavando i piatti quando si è accorta che Mattia non la stava ascoltando e non l'ha presa bene.

"Perché hai messo i tappi?", ha chiesto la ragazza un po' perplessa.

"Mi andava", si è limitato a rispondere il siciliano.

"Questo è un comportamento ridicolo e offensivo, io non l'ho mai fatto con te", ha detto Grazia al compagno d'avventura.

Mattia ha ribattuto sostenendo che la coinquilina stava facendo la vittima, come al solito, e poi la conversazione è stata rimandata a un altro momento.

Le opinioni degli spettatori

Il gesto di Mattia ha divertito gli altri concorrenti del Grande Fratello (che hanno assistito alla scena da vicino), mentre non è piaciuto a molti fan.

"Mattia dovrebbe tornare all'asilo", "Fanno i piatti insieme e si mette i tappi alle orecchie, e questo sarebbe un uomo?", "Praticamente ha ripreso a fare lo zerbino di Carlotta", "Secondo me si è messo i tappi per attirare l'attenzione di Grazia", "Gli altri che guardano tutto come se fossero al cinema, adoro", "Lui non sapeva cosa fare per farsi notare da lei, questa è la verità", si legge su X in queste ore.

Il confronto con Carlotta in diretta

Da quando ha saputo che la fidanzata non l'ha lasciato come lui pensava, Mattia ha cambiato atteggiamento nei confronti di Grazia.

Per non minare il suo rapporto con Carlotta, infatti, il concorrente del Grande Fratello ha deciso di prendere le distanze dalla coinquilina che, da settimane, ammette di essere interessata a lui.

Anche tra le due ragazze c'è stato un faccia a faccia nel corso dell'ultima puntata che è andata in onda e la protagonista del reality si è dovuta difendere da diverse critiche.

Al termine della diretta su Canale 5, Grazia si è sfogata con Jonas, usando parole poco carine nei confronti della compagna di Mattia: "Ha esagerato con me questa str... Ma come si permette?".