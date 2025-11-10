Nel giorno in cui è fissata una nuova registrazione di Uomini e donne, Lorenzo Pugnaloni ha sorpreso i fan del programma svelando che a breve uno dei tronisti potrebbe scegliere. Secondo quanto ha scritto l'esperto di gossip sui social, il percorso di uno tra Flavio Ubirti, Cristiana Anania e Sara Gaudenzi (Ciro Solimeno è escluso perché non ha ancora conosciuto le sue corteggiatrici) potrebbe concludersi prima del previsto.

L'indiscrezione dell'esperto di gossip

Il 10 novembre il cast di Uomini e donne si è ritrovato in studio per registrare nuove puntate, ma l'attenzione dei fan è stata catturata da una storia che Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato su Instagram nel primo pomeriggio.

"Una scelta è molto vicina", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account social, senza svelare il nome del tronista che potrebbe concludere il suo percorso con largo anticipo rispetto al previsto.

A poco più di due mesi dall'inizio delle riprese dell'edizione 2025/2026 del dating show, uno dei protagonisti del Trono Classico sarebbe già pronto a legarsi a uno dei suoi corteggiatori.

Anche se il blogger non ha fornito dettagli sull'identità del/la tronista che potrebbe scegliere a breve, è facile intuire che sicuramente non sarà Ciro: l'ex compagno di Martina si è seduto sulla poltrona rossa appena una settimana fa e deve ancora cominciare a fare le esterne con le sue pretendenti.

Le preferenze dei tronisti

Qualora l'indiscrezione di Pugnaloni dovesse essere vera, vorrebbe dire che presto il numero dei tronisti di Uomini e donne scenderà da quattro a tre.

Nell'ultimo periodo, Flavio si è concentrato soprattutto su Martina e Nicole: ha baciato entrambe più volte e ha detto che si vedrebbe bene con loro nella quotidianità.

Cristiana, invece, ha approfondito la conoscenza con Ernesto e Federico, ma non ha ancora chiarito se intende restare solo con loro fino alla fine o se vuole uscire anche con altre persone.

Sara, infine, sembra molto indecisa tra due ragazzi: il simpatico Marco e il tenebroso Jakub.

La frecciatina di Mario Cusitore a Ciro

Anche se Ciro è fuori dalla lista dei tronisti che potrebbero fare la scelta a breve, sul web si sta parlando lo stesso di lui.

Il 10 novembre, Mario Cusitore ha rilasciato dichiarazioni piuttosto pungenti sul nuovo tronista di Uomini e donne.

Interpellato da Pugnaloni sulla decisione di Ciro di accettare immediatamente la proposta di Maria De Filippi, l'ex cavaliere ha detto: "Se fosse stato davvero innamorato di Martina, non avrebbe detto sì subito. Evidentemente il suo sentimento non era grande come decantava".