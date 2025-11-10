Dopo giorni di commenti e interpretazioni, Claudia Gerini ha scelto di intervenire direttamente per chiarire le parole pronunciate nel podcast Tintoria, dove aveva detto: "Accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda". Un’espressione che in molti avevano collegato a Samira Lui, showgirl e modella che affianca Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna. La frase aveva scatenato un acceso dibattito sui social. In tanti avevano letto nelle parole dell’attrice una frecciata nei confronti della giovane conduttrice, interpretando il commento come una critica diretta alla sua presenza nel programma di Canale 5.

'Mai voluto criticare Samira': il chiarimento di Claudia Gerini su Instagram

Nelle scorse ore, attraverso una serie di storie su Instagram, Claudia Gerini ha voluto chiarire la propria posizione, invitando i fan a non esasperare i toni: "Ragazzi e ragazze, calmatevi! Non volevo assolutamente criticare Samira", ha scritto. L’attrice ha poi espresso parole di stima per la showgirl: "È una ragazza che ammiro tantissimo, bella, brava e dolcissima".

Gerini ha spiegato che la sua intenzione era quella di fare una riflessione generale sul ruolo delle donne nel mondo dello spettacolo, non un attacco personale. "Dicevo soltanto che, ieri come oggi, la donna vestita in modo sensuale e succinto attira il pubblico.

Non mi sembra che si siano fatti grandi passi avanti", ha aggiunto, sottolineando come il tema riguardi più la rappresentazione femminile in tv che i singoli protagonisti.

L'invito di Gerini alla riflessione sul ruolo femminile in televisione

Claudia Gerini ha quindi ribadito di considerare Samira Lui una professionista talentuosa e carismatica, capace di andare oltre l’immagine estetica: "Samira è talmente simpatica e capace che potrebbe tranquillamente co-condurre". L’attrice ha poi espresso rammarico per il fraintendimento: "Mi dispiace se sono sembrata acida, non volevo proprio".La sua osservazione, ha precisato, nasceva dal desiderio di aprire una riflessione sul modo in cui le figure femminili vengono ancora spesso rappresentate in televisione, in ruoli che privilegiano la bellezza rispetto alla parola o alla competenza.

"Accendo la tv e vedo ancora la ragazza tutta nuda che gira la lettera", aveva detto nel podcast, specificando ora che il suo intento era evidenziare come certi schemi non siano ancora del tutto superati.