Il 31 ottobre su Witty Tv è stata pubblicata un'intervista esclusiva a Tina Cipollari. Per la festa di Halloween, l'opinionista di Uomini e donne si è lasciata andare a commenti e consigli, soffermandosi su coloro che, negli ultimi anni, le sono piaciuti meno. A Gemma Galgani, ad esempio, ha suggerito di orientarsi verso un uomo più adulto e di lasciar perdere i 50enni, che solitamente attirano la sua attenzione.

Le frecciatine alla storica rivale

L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne è la sedicesima consecutiva per Gemma, che da molti anni insegue il sogno di trovare l'anima gemella nel programma.

In un'intervista che ha rilasciato di recente, Tina ha voluto dare un consiglio un po' pungente alla sua storica rivale, un suggerimento sulla tipologia di cavaliere con il quale dovrebbe rapportarsi.

"Dovrebbe capire una volta per tutte che ha un'età matura, gli amori travolgenti non fanno più al caso suo. Le serve un 90enne per compagnia, che le tenga la mano e che le porti un bicchiere di latte la sera, basta con i giovani. Lei pensa solo ai 40enni e ai 50enni", ha affermato l'opinionista in questi giorni.

Quando le è stato chiesto un pregio di Gemma, però, Tina ha fatto la vaga e ha risposto che in quel momento non le veniva in mente nulla.

Il pensiero su Mario e il ricordo di Elio

Tina ha detto la sua anche su uno dei protagonisti indiscussi di quest'edizione di Uomini e donne, Mario, un cavaliere che sta ancora studiando e che non è ancora entrato nelle sue grazie.

"Non mi convince", ha dichiarato l'opinionista senza girarci troppo intorno.

Le parole più dure, però, le ha riservate a un ex componente del parterre Over con il quale ha litigato molte volte in passato.

"Elio era antipatico e pieno di sé. Abbiamo avuto scontri pesanti e mi ha offesa, me lo ricordo come un uomo molto fastidioso", ha concluso Tina.

Il gelo tra Gemma e Mario

Da metà settembre a oggi, Gemma ha frequentato solo un cavaliere del parterre, lo stesso con il quale sta continuando a discutere anche ora che la loro conoscenza è finita.

La dama di Uomini e donne non perde l'occasione di attaccare Mario, anche quando si trova al centro studio con altre signore, e ogni volta gli rinfaccia comportamenti e attenzioni che l'avrebbero ferita.

Gemma sostiene di non provare più nulla per Lenti, ma il suo sentimento direbbe tutto il contrario.

Nel corso delle puntate che andranno in onda la prossima settimana, Gemma chiuderà quasi immediatamente la frequentazione con il signor Piero e andrà ancora contro Mario.