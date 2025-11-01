Le trame delle puntate turche de La forza di una donna, in programma prossimamente su Canale 5, raccontano che Nezir darà l'ordine ai suoi uomini di liberare Sarp, Bahar, Nisan e Doruk. I due coniugi faranno il loro arrivo a casa di Enver e Hatice, dove verranno interrogati da Kismet.

Nezir dà l'ordine di liberare Sarp, Bahar, Nisan e Doruk

Tutto inizierà quando Arif e Yusuf verranno portati in carcere per aver ucciso Yeliz. Padre e figlio si avveleneranno della consulenza legale di Kismet, che il pubblico scoprirà essere la sorella di Arif in quanto figlia illegittima di Yusuf.

L'avvocatessa capirà fin da subito che Nezir è implicato nella morte di Yeliz e per questo convincerà il fratello a darle l'indirizzo esatto dove poter rintracciare Sarp e famiglia. Kismet troverà però la villa deserta poiché Nezir sequestrerà entrambe le famiglie di Cesmeli. La donna metterà la polizia sulle tracce del cattivo, che nel frattempo avrà dato ordine di liberare Sarp, Bahar, Nisan e Doruk.

Kismet ascolta Bahar e Sarp dopo essere stati liberati da Nezir

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Sarp insieme alla sua prima famiglia busseranno alla porta di Enver. L'uomo e Bahar non capiranno per quale motivo Nezir abbia deciso di liberali. I due coniugi non riusciranno a dare una spiegazione a Kismet, quando farà il suo arrivo a casa di Enver per farli alcune domande capaci di aiutarla a scarcerare Yusuf e Arif.

Allo stesso tempo, Munir, Suat, Piril ed i suoi due gemelli verranno liberati da Nezir. Il pubblico scoprirà che Azmi e Bahar sono dietro alla liberazione dei personaggi.

Yeliz ha perso la vita per mano degli uomini di Nezir

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio novembre su Canale 5, Ceyda ha raccontato a Bahar che Emre è il padre di Arda ed era il suo primo ed unico grande amore. Suat ha deciso di non intervenire quando ha scoperto che Nezir ha intenzione di rapire Bahar ed i bambini per far uscire Sarp allo scoperto. Arif, invece, ha proposto alla protagonista di scappare all'estero.

Yeliz, intanto, ha iniziato un nuovo lavoro, riuscendo a fare colpo sulla proprietaria mentre Suat ha invitato Sirin a cena fuori dove l'ha informata del piano di Nezir.

La ragazza ha raccontato tutto a Sarp, che ha messo in salvo la sua prima famiglia. Hatice, Ceyda e Yeliz, invece, hanno avuto una discussione con gli uomini di Nezir. In questo frangente, un malintenzionato ha fatto partire un colpo di pistola che ha ucciso Yeliz. Munir ha avvertito subito Sarp della morte della donna ma lui ha evitato di informare Bahar, convinti che ne sarebbe rimasta sconvolta. L'uomo ha nascosto la sua prima famiglia in una casa di montagna dove sono sorti diversi problemi.