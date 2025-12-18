A poche ore dall'inizio dell'ultima registrazione di Amici del 2025, alcuni fan si sono lamentati delle puntate che sono andate in onda fino ad oggi. Un parere condiviso da molti spettatori, infatti, è quello secondo il quale non accadrebbe mai niente di interessante negli speciali che vengono trasmessi in tv la domenica pomeriggio, se non le solite liti tra i professori e zero colpi di scena (come le eliminazioni o le sostituzioni dei titolari della classe).

Il malcontento del pubblico di Amici

Oggi, 18 dicembre, si registrerà l'ultimo speciale di Amici del 2025, dopodiché inizieranno le vacanze di Natale e il talent tornerà in onda i primi giorni di gennaio.

Quest'edizione del programma è in onda da diversi mesi, e sui social c'è chi non la sta apprezzando perché offrirebbe poche emozioni a chi la guarda da casa.

"Nell'ultima registrazione potrebbe accadere qualcosa? Anche perché non succede mai nulla, continuerà così anche a gennaio?", si legge su X a poche ore dall'inizio delle riprese della puntata che sarà trasmessa in tv domenica 21 dicembre.

Tra gli spettatori sembra esserci malcontento perché gli speciali sarebbero sempre uguali a sé stessi, ovvero segnati dalle discussioni tra gli insegnanti, dalle gare tra gli allievi ma da pochissime eliminazioni/sostituzioni.

Quest'anno non sono stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi, e la classe è quasi identica a quella che è stata formata nella prima puntata di fine settembre.

Tutti questi elementi stanno portando alcuni fan a lamentarsi di quest'edizione di Amici e delle dinamiche poco interessanti che starebbe regalando da quando è cominciata.

Le opinioni degli utenti di X

Sui social sono in molti a dirsi scontenti dell'edizione 2025/2026 di Amici, gli stessi che sperano in un cambio di rotta nelle puntate che andranno in onda a partire da gennaio.

"Ma perché non succede mai nulla? Questo è assurdo", "Hanno intenzione di continuare così?", "Io spero che esca qualcuno, magari Paola", "Ci sono solo tante sfide, ma nessuno le perde", "Una sfida immediata o una sostituzione sarebbero gradite", "Si parla solo dei maestri, che continuano a fare brutte figure", "Riusciranno a eliminare qualcuno prima di gennaio?", si legge su X in queste ore.

La scuola riaprirà il 7 gennaio

La registrazione di Amici del 18 dicembre sarà anche l'ultima di quest'anno, invece il daytime si interromperà venerdì 19.

Gli allievi e i professori torneranno a fare compagnia al pubblico all'inizio di gennaio (il pomeridiano da mercoledì 7), invece gli speciali della domenica con Maria De Filippi in studio dovrebbero ripartire il giorno 11 del mese prossimo.