Oggi, martedì 16 dicembre, è andato in onda lo speciale di Amici, registrato qualche giorno fa, che ha visto protagonisti sei allievi della classe impegnati in due sfide speciali di canto e ballo, giudicate da un pubblico selezionato. La gara di canto è stata vinta da Caterina, mentre quella di ballo ha visto trionfare Giorgia. A convincere meno i presenti con le loro esibizioni sono state Flavia e Anna, che non sono riuscite a trattenere le lacrime per un risultato vissuto come particolarmente deludente.

Le preferenze del pubblico su tre ballerini della classe

Il daytime di Amici del 16 dicembre è stato quasi interamente dedicato a uno speciale registrato nel quale sei allievi si sono sottoposti al giudizio di un pubblico selezionato.

I titolari che hanno partecipato a questa gara sono stati scelti dai ragazzi stessi a maggioranza e ognuno di loro ha portato in scena un proprio cavallo di battaglia.

Dopo le esibizioni, gli alunni sono rientrati nella casetta e hanno scoperto come sono stati votati: nel ballo Giorgia ha ricevuto 163 voti e si è classificata al primo posto, invece Paola è arrivata seconda con 72 preferenze.

Il fanalino di coda nella categoria danza è stato Anna (64 voti), che per la delusione è scoppiata a piangere ma ha detto che un po’ si aspettava un risultato del genere.

Per Anna, Giorgia e Paola è arrivato il momento di scoprire le preferenze del pubblico in studio #Amici25 pic.twitter.com/zYwmlxjwyn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 16, 2025

I voti del pubblico a tre cantanti di Amici

Anche i cantanti che hanno partecipato a questa gara sono stati messi in classifica in base alle preferenze che hanno espresso i fan sulle loro esibizioni.

Caterina è arrivata prima con 121 voti, Lorenzo si è piazzato al secondo posto con 100 voti.

Più indietro è rimasta Flavia, che con soli 78 voti si è classificata ultima ed è stata superata da due allievi che sono entrati nella scuola da poche settimane.

La giovane non ha trattenuto le lacrime quando ha commentato questo risultato, ma Plasma ha provato a consolarla dicendole che si tratta solo del parere di un pubblico selezionato e non di quello di tutte le persone che guardano il programma.

Il 18 dicembre l'ultima registrazione del 2025

Gli allievi e i professori di Amici stanno per andare in vacanza: giovedì 18 dicembre si registrerà l'ultimo speciale del talent del 2025 (andrà in onda domenica prossima a partire dalle ore 14), dopodiché inizierà la pausa natalizia per tutto il cast.

I cantanti e i ballerini della classe dovrebbero tornare a casa per qualche giorno, ma già all'inizio del 2026 riprenderanno a preparare le esibizioni che porteranno sul palco nella prima puntata del 2026.

Tra gennaio e febbraio, inoltre, gli insegnanti dovrebbero cominciare a valutare l'idoneità dei titolari per la prossima fase del programma: il serale, infatti, debutterà su Canale 5 nel mese di marzo.