La Serie Tv Elisa di Rivombrosa torna disponibile in versione lineare grazie a un nuovo canale tematico lanciato su Pluto TV. La piattaforma di streaming gratuita, sostenuta dalla pubblicità, ha attivato un canale interamente dedicato al period drama in costume che ha segnato la fiction italiana dei primi anni Duemila, rendendolo nuovamente accessibile a un vasto pubblico senza costi di abbonamento.

Il canale propone in rotazione gli episodi della serie, offrendo la possibilità di riscoprire la storia d’amore tra la giovane cameriera Elisa e il conte Fabrizio Ristori, ambientata nel Piemonte di metà Settecento.

La collocazione all’interno della piattaforma digitale consente la fruizione su smart TV, dispositivi mobili e browser, integrando l’offerta di canali tematici che Pluto TV dedica alle serie italiane e ai prodotti di catalogo.

Il ritorno in tv di una fiction di culto

Elisa di Rivombrosa è una serie in costume prodotta nei primi anni Duemila e ambientata in un contesto storico ispirato all’Europa del Settecento. Protagonista è Elisa Scalzi, interpretata da Vittoria Puccini, giovane di umili origini che lavora come cameriera nella nobile famiglia Ristori. Il suo rapporto con il conte Fabrizio, interpretato da Alessandro Preziosi, attraversa differenze sociali, intrighi di corte e complotti politici, sullo sfondo di un Piemonte ancora segnato dall’assolutismo e dalle tensioni tra aristocrazia e popolo.

La fiction ha proposto al pubblico italiano un intreccio romantico inserito in una cornice storica riconoscibile, con costumi d’epoca, scenografie curate e un’attenzione particolare alla costruzione dei personaggi e delle dinamiche familiari e di potere. La serie ha ottenuto ascolti rilevanti nella sua prima messa in onda, contribuendo a riportare al centro della programmazione generalista la narrativa in costume, genere che in quel periodo stava vivendo un rinnovato interesse anche a livello europeo.

La disponibilità su Pluto TV riprende integralmente il racconto televisivo così come è stato proposto nella programmazione originaria, organizzando una sequenza di episodi che consente sia una visione continuativa, in forma di maratona, sia un ingresso più casuale, secondo la logica dei canali lineari tipica dei servizi FAST.

L’operazione intercetta il pubblico che ha seguito la serie all’epoca della prima trasmissione e introduce Elisa e Fabrizio a chi non ha avuto modo di vederla in passato.

Una serie in costume tra letteratura e storia

La trama di Elisa di Rivombrosa si ispira in maniera libera al romanzo settecentesco “Pamela” di Samuel Richardson, uno dei testi che hanno contribuito alla nascita del romanzo moderno europeo. L’adattamento televisivo trasferisce l’ambientazione in Piemonte e rielabora motivi narrativi legati alla virtù, all’ascesa sociale e al confronto tra ordini sociali diversi, elementi centrali anche nell’opera letteraria di riferimento.

All’interno della serie la dimensione storica non ha un intento documentaristico rigoroso, ma offre un contesto che rimanda alla società aristocratica di Antico Regime: salotti nobiliari, residenze di campagna, duelli, cerimonie di corte e dinamiche di fedeltà e tradimento.

L’attenzione alla gerarchia di ceti, ai rapporti di servitù e alla condizione femminile contribuisce a delineare un quadro riconoscibile del Settecento, pur con le semplificazioni narrative tipiche della fiction televisiva.

Una parte delle riprese ha coinvolto residenze storiche del Piemonte, in particolare castelli e dimore di origine sabauda. Tra queste spicca il castello di Agliè, complesso che fa parte del sistema delle Residenze Sabaude riconosciuto come patrimonio mondiale nell’ambito della tutela internazionale dei beni culturali. La presenza della troupe in questi luoghi ha contribuito negli anni a rafforzare l’interesse turistico verso il territorio, legando la memoria della serie alla scoperta del paesaggio storico piemontese.

Il successo del period drama si è inserito in una stagione in cui la fiction italiana ha puntato con frequenza crescente su produzioni ambientate in epoche passate, spesso collegate alla storia nazionale o a grandi cicli letterari. La combinazione tra melodramma, ricostruzione storica e attenzione al pubblico familiare ha favorito la circolazione della serie anche in replica su diversi canali televisivi, consolidandone la riconoscibilità nel panorama audiovisivo italiano.