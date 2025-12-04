Negli episodi turchi di Forbidden Fruit in onda a breve su Canale 5, Zeynep Yilmaz scoprirà che Alihan era stato incastrato da Ender grazie ad una rivelazione di Yildiz. La donna manderà a monte il matrimonio con Dundar e raggiungerà l'aeroporto per fermare la partenza dell'imprenditore.

Zeynep scopre che Alihan vuole trasferirsi in America

Dundar inizierà i preparativi di nozze con Zeynep, che invece sembrerà essere interessata solo a dimenticare Alihan. Il dubbio troverà fondamento quando l'imprenditore dirà alla ragazza di volersi trasferirsi in America dopo aver ottenuto il divorzio da Ender.

Zeynep accetterà l'idea che Alihan prenda le distanze da lei, non trovando la forza di annullare le prossime nozze con Dundar. La faccenda avrà una grande svolta quando Caner scoprirà che Ender ha scattato alcune foto compromettenti approfittando dell'ubriacature di Alihan per fargli credere che erano stati a letto insieme. Il ragazzo informerà Yildiz, che correrà da Zeynep per raccontarle tutta la verità quando mancheranno pochissime ore alla cerimonia con Dundar pianificata lo stesso giorno della partenza di Alihan per l'America.

Zeynep ferma la partenza di Alihan

Nel frattempo, Alihan raggiungerà Zeynep, già vestita da sposa. L'uomo augurerà alla donna di essere felice, lasciando intendere di non aver mai smesso di amarla.

Zeynep in abito da cerimonia correrà dall'ex fidanzato per impedirgli di prendere l'aereo diretto per gli Stati Uniti. I due ragazzi riusciranno a incontrarsi in aeroporto dove faranno la pace sotto gli occhi increduli di Dundar. Quest'ultimo sceglierà di non farsi vedere da Alihan e Zeynep, lasciando il luogo senza fare scenate di gelosia.

Kemal ha chiesto consiglio ad Halit per uscire da una crisi economica

Negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit trasmessi su Canale 5, Ender e Zerrin hanno avuto un interessante confronto. La donna ha fatto sapere di essere disposta a divorziare da Alihan solo se lei le avesse ceduto qualcosa in cambio. Ender ha preteso le azioni di famiglia gestite da Halit.

Zerrin ha preso del tempo per riflettere sulla richiesta anche se è sembrata assolutamente propensa ad accettare. Ender ha così comunicato ad Alihan di essere pronta a sottoscrivere le carte del divorzio e lui è apparso entusiasta all'oscuro del prezzo pagato da Zerrin.

Yildiz, invece, ha portato avanti il suo piano per neutralizzare Kemal. La ragazza ha fatto credere a Caner di avere una storia col suo ex marito. Quest'ultimo si è messo in una brutta situazione economica ed ha chiesto consiglio ad Halit su come uscire dal disastro.