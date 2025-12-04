Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda su Canale 5, Esma affronterà l’arresto di Esat e verrà accolta da Sumru e Tahsin nella loro villa. Mentre la giovane temerà per il futuro e per il fatto che Esat non potrà assistere alla nascita del bambino, Sumru cercherà di rassicurarla con un gesto molto commovente, dicendole che per lei vale persino più delle sue figlie Melek e Harika.

Esat finisce in carcere: per Esma si apre una fase complessa

Esma non attraverserà un momento facile, perché Esat verrà incarcerato con diverse accuse. La prima quella di tentato omicidio nei confronti di Melek e Sevilay, perché nonostante le due ragazze abbiano ritirato la denuncia, l'avvocato ha detto che si tratta di un procedimento d'ufficio, quindi la causa proseguirà nonostante non ci sia una persona a richiederlo.

In secondo luogo, dovrà rispondere del sequestro di Esma e anche della truffa orchestrata ai danni di Cihan. Quindi, al momento, dovrà scontare tre anni in prigione, a meno che non ci sia una riduzione della pena.

Esma si trasferisce da Sumru e Tahsin in attesa del parto

Nel frattempo, Esma verrà invitata da Sumru e Tahsin a vivere insieme a loro, visto che la ragazza è anche in attesa di un bambino e oltre a Esat non ha nessuno. Un giorno lei e Sumru si ritroveranno nella camera della giovane per cercare un vestito per il matrimonio di quest'ultima e Sumru ne troverà uno bellissimo, di un rosso scarlatto che la lascerà a bocca aperta. "È un regalo di Esat", dirà Esma con gli occhi un po' malinconici.

Sumru lo noterà, allora proverà a tirarle su il morale: "Non lo dico perché è mio figlio, ma ha proprio un bel gusto in fatto di vestiti".

Esma, però, sembrerà non sentire e cambiare subito argomento, pensando al suo immediato futuro. "Stando in carcere non potrà assistere alla nascita di nostro figlio...".

Sumru incoraggia Esma e ribadisce il sostegno della famiglia

Sumru si rattristerà nel vedere Esma così sconsolata e tenterà di farle vedere la situazione con un barlume di ottimismo: "Forse Esat non potrà starti, ma sappi che qualsiasi difficoltà la supereremo tutti insieme. Devi ricordarti solo una cosa: noi siamo tutti con te. Io, mia madre, Tahsin, adesso che viviamo tutti insieme in questa villa, saremo più uniti che mai".

Esma sarà veramente commossa per le parole di Sumru e non esiterà a piangere: "Non so veramente che cosa ho fatto per meritarmi tutto questo". Sumru le ribadirà l'affetto della famiglia: "Sei molto importante per tutti noi e sappi che per me non sei diversa da Melek o Harika. Anzi, detto tra noi, secondo me vali di più, perché sei la persona che ha rimesso Esat sulla strada giusta".