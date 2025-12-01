Nel corso delle puntate di Forbidden Fruit, previste prossimamente su Canale 5, Dundar sequestrerà Zeynep, costringendola a sposarlo durante una cerimonia organizzata nella tenuta di famiglia. Il ragazzo sarà sul punto di violentare la donna durante la prima notte di nozze, ma l'arrivo di Alihan Tasdemir eviterà il peggio.

Dundar rapisce Zeynep costringendola a sposarlo

Zeynep abbandonerà Dundar poco prima delle loro nozze per precipitarsi in aeroporto da Alihan, intenzionato a trasferirsi in America. Dundar, furioso, farà sequestrare la promessa sposa, facendola portare in una villa appartenuta ai suoi genitori.

Non sopporterà di essere stato lasciato e minaccerà di far del male sia ad Alihan che alla suocera Asuman, costringendo Zeynep a sposarlo nel corso di un rito organizzato da lui stesso. Sarà deciso a consumare le nozze e per questo accompagnerà la sposa in una camera cosparsa di petali di rose rosse.

Alihan salva la sorella di Yildiz prima che Dundar la aggredisse

Zeynep sarà allarmata da Dundar, ormai sempre più fuori controllo, e cercherà di prendere suo marito con le buone, riuscendo a farlo desistere nelle sue intenzioni. Dundar, a questo punto, uscirà dalla stanza, permettendo a Zeynep di organizzare la sua fuga. La donna chiederà a Kurban di poter andare in bagno e, dopo averlo allontanato con una scusa, spargerà del sapone negli occhi di Dundar per poi tentare la fuga dalla villa.

Alihan inizierà a chiedersi dove sia finita la giovane, finché non scoprirà che Asuman non è in ospedale, ma è stata minacciata da Dundar. L'uomo sospetterà che sia successo qualcosa a Zeynep, per questo correrà a casa sua dove salverà Asuman con l'aiuto di Emir. Tasdemir capirà che dietro a tutta la vicenda c’è Dundar e deciderà di parlare con il padre dell’uomo. Quest’ultimo, intuendo la situazione, si mostrerà disponibile ad aiutare Alihan e comprenderà che il figlio potrebbe aver portato Zeynep nella villa che la famiglia non utilizza abitualmente. L’intuizione sarà corretta: Alihan e il padre di Dundar raggiungeranno la residenza in tempo per fermare Dundar e impedire che faccia del male a Zeynep, riuscendo a metterla in salvo.

Mustafa è uscito di prigione

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Zeynep rimprovera Alihan per essere andato da Dundar a dirgli che lei non lo ama e che sposarlo sarebbe stato un errore.

Mustafa, invece, è uscito di prigione dopo aver scontato la pena per aver ucciso il presunto amante di Asuman. L’ex detenuto ha raggiunto la casa dell’ex moglie, minacciandola di gravi conseguenze se non gli avesse dato informazioni su sua figlia Yildiz. Asuman ha promesso all'uomo di dargli il ricavato della vendita del suo appartamento.

Yildiz ha mostrato a Halit alcune foto di Kemal con l'intenzione d'incastrarlo.