Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto di Canale 5 in occasione del periodo natalizio.

La soap opera subirà delle modifiche dettate dalla scelta dei vertici Rai di sospendere la messa in onda degli episodi inediti nel periodo in cui la maggior parte degli spettatori potrebbero non essere collegati davanti alla tv per seguire le vicende dei vari protagonisti del grande magazzino.

Le nuove puntate, quindi, torneranno in onda a partire da lunedì 29 dicembre nella fascia pomeridiana di Rai 1.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 10: la soap in pausa per la sosta natalizia

I nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 sono confermati nella settimana che va dal 15 al 19 dicembre, mentre in quella successiva andranno in onda soltanto lunedì 22 e martedì 23 dicembre, nella fascia oraria pomeridiana che va dalle 16:10 alle 17 circa.

A partire da mercoledì 24 dicembre, infatti, comincerà la pausa natalizia per la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, la quale subirà uno stop in daytime.

Trattasi di una sosta natalizia, richiesta dalla Rai, per evitare di trasmettere episodi clou della serie in un periodo dell'anno in cui la maggior parte del fedelissimo pubblico della soap potrebbe non essere collegato davanti alla tv.

Quando torna in onda Il Paradiso delle signore in prima visione

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, in prima visione assoluta, riprenderanno la consueta programmazione a partire da lunedì 29 dicembre.

Anche quest'anno, poi, la soap opera andrà in onda fino a inizio maggio 2026 in prima visione assoluta, dopodiché comincerà il lungo stop estivo.

Malgrado il buon successo di ascolti, la Rai continua a non voler produrre episodi inediti della soap anche durante la bella stagione, permettendo così a Canale 5 di poter crescere negli ascolti in quel periodo dell'anno, puntando sulla messa in onda di nuovi prodotti importati in primis dalla Turchia, che catalizzano l'attenzione degli spettatori in daytime.

Marcello raggiunge Adelaide nei prossimi episodi della soap opera

Intanto, le trame delle nuove puntate che porteranno verso questo stop natalizio della soap opera, rivelano che Marcello raggiungerà la contessa Adelaide a St. Moritz, preoccupato per il suo stato di salute.

I due passeranno dei momenti intensi assieme e, in questo modo, la contessa si dirà soddisfatta perché sta portando avanti il suo piano diabolico con il quale cercherà di allontanare Marcello dalla sua compagna Rosa, facendo in modo che non arrivino al matrimonio.