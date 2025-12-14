Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano nuove indagini della polizia di Napoli per fare luce su alcune rapine nelle gioiellerie. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì 22 dicembre alle 20:50 su Rai 3, Damiano continuerà a indagare sulle rapine per scoprire i responsabili. Eduardo, invece, scoprirà che una persona vicina a lui è coinvolta: si tratta di Stella, la sua amante.

Damiano indaga sui furti nelle gioiellerie

Nelle recenti puntate della soap partenopea trasmesse su Rai 3, Damiano e la sua squadra hanno iniziato a ricevere segnalazioni riguardanti rapine nelle gioiellerie e si sono attivati fin da subito per gestire il delicato caso di criminalità nel quartiere napoletano.

Nell’episodio che andrà in onda il 22 dicembre, Renda e i suoi colleghi poliziotti continueranno a cercare indizi per scoprire chi possa nascondersi dietro i furti nelle gioiellerie e saranno determinati a trovare al più presto i responsabili.

Eduardo scopre che Stella è coinvolta nei furti

Nel frattempo, una svolta inaspettata e una doccia fredda arriveranno per uno dei protagonisti di Un posto al sole. Eduardo Sabbiese, infatti, scoprirà ben presto l’identità di una delle persone coinvolte nelle rapine alle gioiellerie e non sarà una persona a lui sconosciuta, bensì qualcuno con cui è legato da un sentimento. Eduardo scoprirà che dietro ai furti c’è Stella, la sua amante. Per Sabbiese si tratterà di un duro colpo da accettare e sarà sconvolto dopo essere venuto a conoscenza della verità.

Eduardo sarà quindi in pericolo, vista la sua relazione con Stella e l’imminente processo nel quale è coinvolto. Le anticipazioni chiariscono inoltre che per Sabbiese la sua scappatella rappresenterà un grande ostacolo. Stella, infatti, si è presentata come una donna indipendente e spesso menefreghista, ma in realtà non vorrà separarsi da Eduardo. È bene ricordare che quest’ultimo non è libero, poiché è sposato con Clara, che al momento ignora che suo marito ha un’amante.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Damiano ha visto Eduardo con Stella

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3, Eduardo ha litigato con Clara e si è rifugiato a casa di Stella, lasciandosi andare alla passione.

Per Sabbiese non si è trattato di un incontro fugace, poiché i due amanti hanno continuato a vedersi di nascosto. Dopo uno di questi appuntamenti, Damiano ha visto Eduardo insieme a Stella, notando la strana vicinanza fra i due. Intanto, Raffaele ha iniziato a essere triste poiché ha deciso di lasciare il suo impiego di portiere a Palazzo Palladini. I condomini dello stabile hanno quindi organizzato un’assemblea condominiale per decidere chi sostituirà Raffaele. Rosa, dal canto suo, ha rifiutato la proposta e pertanto l’opportunità è stata data a una persona di fiducia conosciuta da Alberto. Tuttavia, l’uomo presentato dall’avvocato Palladini non si è rivelato molto onesto e quindi Otello ha deciso di proporre nuovamente l’impiego a Rosa, offrendole anche un aumento di stipendio.