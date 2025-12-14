Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 del 22 e 23 dicembre rivelano che Marcello Barbieri si ritroverà vittima di un raggiro architettato dalla contessa Adelaide, la quale cercherà di fare il possibile per trattenere il ragazzo e fare in modo che passino assieme del tempo.

In questo modo Rosa verrà trascurata e messa da parte dal suo compagno, dato che i due rischieranno di non passare insieme il loro primo Natale da fidanzati mentre Fulvio deciderà di passare le feste natalizie solo con la figlia Caterina, rinunciando all'invito dei coniugi Puglisi per la sera della Vigilia.

Marcello raggirato dalla sua ex Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22-23 dicembre

Marcello, dopo aver raggiunto la contessa a St. Moritz, passerà con lei delle giornate intense presso lo chalet dove soggiorna la donna.

Un piano architettato e studiato nei minimi dettagli da parte della contessa che, in questo modo, riuscirà a passare del tempo con il suo ex fidanzato, con lo scopo ben preciso di allontanarlo dalla sua attuale fidanzata Rosa e creare così zizzania tra i due.

Il giovane Barbieri sarà del tutto all'oscuro di questo raggiro messo in atto dalla sua ex compagna e nel frattempo metterà a dura prova anche la sua relazione con Rosa Camilli.

Rosa trascurata dal suo fidanzato Marcello Barbieri nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 del 22 e 23 dicembre rivelano che Rosa resterà sola per diversi giorni e verrà trascurata da Marcello, il quale rischierà anche di non tornare in tempo a Milano per trascorrere con la sua fidanzata il periodo delle festività natalizie.

Intanto i coniugi Puglisi chiederanno a Fulvio di passare con loro il periodo delle feste natalizie, così da sentirsi meno solo.

Il capo-magazziniere del Paradiso, però, non se la sentirà di passare il Natale in compagnia e preciserà di voler trascorrerlo con sua figlia, così come da loro tradizione negli ultimi anni, dopo la morte della moglie e mamma di Caterina.

Botteri, invece, si metterà alla ricerca del regalo perfetto da fare a suo figlio e potrà contare sul supporto di Irene.

Fulvio Rinaldi era caduto in disgrazia dal punto di vista professionale

Negli episodi precedenti della soap, Fulvio aveva raccontato la sua triste parabola dal punto di vista professionale.

L'uomo aveva perso il suo impiego lavorativo dopo che per anni era stato al vertice di diverse aziende di successo e, caduto in disgrazia, fu costretto a reinventarsi accettando di mettersi in gioco come capo-magazziniere del Paradiso delle signore, dove aveva conquistato subito il gradimento di Roberto Landi.