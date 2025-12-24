Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un regalo molto apprezzato per uno dei protagonisti, che lo riceverà da una persona ormai lontana. Nell’episodio in onda lunedì 5 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Maria farà un dono a suo cognato Mimmo, regalandogli un libro di cucina francese. Nel frattempo, Irene si presenterà al lavoro zoppicante dopo un infortunio sulla neve. Spazio anche alle vicende di Anita e Teo, impegnati nell’organizzare un’Epifania speciale all’interno del negozio di moda.

Mimmo riceve un libro di cucina francese da Maria

Nell'episodio che verrà trasmesso lunedì 5 gennaio verrà mostrato come i vari protagonisti hanno trascorso le vacanze. Ci sarà una novità importante, perché Maria, la figlia maggiore dei coniugi Puglisi ormai stabilitasi a Parigi, tornerà a farsi sentire. Sarà proprio Mimmo a ricevere un regalo molto apprezzato dalla cognata, che gli invierà un libro di cucina francese ricco di ricette da provare, perfetto per la sua passione ai fornelli. Intanto, per Johnny arriverà il momento di riflettere ancora sul dono ricevuto da Irene per Natale. La capo commessa del negozio, infatti, gli aveva regalato una cravatta elegante, che aveva attirato anche l’attenzione di Botteri, il quale aveva fatto notare al collega che si trattava di un accessorio costoso e di ottima qualità.

Anita e Teo organizzano un'Epifania speciale a Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, Anita e Teo avranno un’idea per organizzare un’Epifania speciale al Paradiso delle signore. In negozio, intanto, arriverà una sorpresa inaspettata che lascerà tutti senza parole: Irene si presenterà al lavoro claudicante, con le stampelle e una gamba ingessata. Per la capo commessa il rientro non sarà dei migliori, dopo l’incidente in montagna durante la vacanza con Cesare Brugnoli. Per Rosa e Marcello, invece, le vacanze non avranno portato alcuna soluzione ai problemi nati dalla vicinanza di Barbieri alla contessa. La giornalista preferirà quindi concentrarsi sul lavoro, mentre Marcello continuerà a essere preoccupato per le condizioni psicologiche di Adelaide, cercando un confronto con Marta.

Quest’ultima affronterà la zia dopo aver frugato nella sua stanza. La contessa si infurierà con la nipote per l’intromissione, mentre Tancredi avrà un incontro con Rosa nel suo ufficio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha scoperto che Mario si sposa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Roberto è venuto a sapere da Fulvio delle imminenti nozze tra Mario e Caterina. Inoltre, il signor Rinaldi ha informato il dottor Landi della proposta di matrimonio registrata in magazzino mentre sua figlia stava leggendo la fiaba. Roberto ha quindi ascoltato il nastro con le parole del suo ex fidanzato rivolte alla futura moglie, rimanendo sconvolto. Intanto, Marcello si è fermato una notte allo chalet con Adelaide e il giorno seguente è tornato a Milano, ma Rosa aveva già preso il treno per andare a Bologna.