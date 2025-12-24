Cambio programmazione per Io sono Farah nella prima serata di Canale 5 a partire dal prossimo martedì 30 dicembre 2026.

L'appuntamento con la soap opera che vede protagonista Demet Ozdemir andrà in onda ancora nella fascia serale per tutto il periodo invernale, seppur con delle modifiche importanti legate alla durata complessiva.

I nuovi episodi, infatti, saranno trasmessi in versione extra-large coprendo anche lo slot di seconda serata che fino a questa settimana era nelle mani de La notte nel cuore.

Mediaset cambia la programmazione di Io sono Farah dal 30 dicembre

Anche per la nuova stagione invernale, Mediaset continuerà a fare affidamento sulla messa in onda delle soap turche che popoleranno il palinsesto sia al pomeriggio che nella fascia di prima serata.

Al centro dell'attenzione ci saranno i nuovi episodi di Io sono Farah, la fortunata soap turca con protagonista Demet Ozdemir che in queste prime settimane di programmazione ha registrato ascolti in costante crescita sia in daytime che in prime time.

A partire dal prossimo 30 dicembre, per la soap opera ci sarà una prima variazione di palinsesto importante: le nuove puntate, infatti, avranno una durata maggiore in prime time.

La nuova programmazione di Io sono Farah in prima serata su Canale 5

Dopo lo stop de La notte nel cuore, di cui il 23 dicembre è stata trasmessa l'ultima puntata di sempre in prima visione assoluta, sarà Io sono Farah a prendere in mano le redini della serata del martedì.

I nuovi episodi andranno in onda ogni settimana dalle 21:50 alle 00:05 circa: a tale appuntamento si aggiungerà anche quello confermato nel daytime feriale, con delle puntate di breve durata che saranno trasmesse tra Beautiful e Forbidden Fruit.

E, a proposito di Forbidden Fruit, a partire dal 1° gennaio arriverà la promozione anche per questa soap: visti i buoni risultati d'ascolto registrati in questi mesi, sarà trasmessa anche nella fascia serale di Canale 5, ogni giovedì sera.

Boom di ascolti per la soap turca con Demet Ozdemir in prime time

In queste ultime settimane di programmazione, Io sono Farah ha convinto una fetta sempre più elevata di spettatori, raggiungendo il record di circa 2,5 milioni di spettatori con la puntata del 23 dicembre.

Un risultato importantissimo per la rete ammiraglia del Biscione, tenendo conto che la prima puntata serale della soap aveva ottenuto circa 1,6 milioni qualche settimana.

Con una media del 15% di share, Io sono Farah ha tenuto testa allo show evento Cena di Natale condotto da Antonella Clerici su Rai 1, che ha totalizzato un ascolto di circa 2,4 milioni di spettatori fermandosi sulla soglia del 16,50% di share.