Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 gennaio rivelano che per Marcello Barbieri arriverà il momento di svegliarsi e scoprire finalmente tutta la verità sulle menzogne che la contessa Adelaide ha messo in atto nel corso dell'ultimo periodo per raggirarlo.

Il giovane Barbieri si ritroverà a fare delle amare scoperte che lo metteranno a durissima prova, al punto da esplodere di fronte all'evidenza.

Le veneri intanto organizzeranno un evento in occasione della festa dell'Epifania mentre Umberto scoprirà che Odile intende sposarsi al più presto.

Marcello scopre le menzogne della sua ex Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5-9 gennaio

La contessa Adelaide continuerà a prendersi gioco di Marcello nel corso dei prossimi episodi della soap opera previsti fino al 9 gennaio su Rai 1.

Lo scopo di Adelaide sarà quello di circuire Marcello e fare in modo che torni a fidarsi di lei, prendendo così le distanze dalla sua attuale fidanzata Rosa Camilli, con la quale sta progettando le nozze.

Il piano di Adelaide, però, non avrà gli effetti sperati perché questa volta Marcello scoprirà di essere stato raggirato dalla sua ex e la metterà alle strette.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Marcello scoprirà tutte le menzogne che sono state messe in piedi da Adelaide e non la prenderà per niente bene.

La furia di Marcello nei confronti della sua ex Adelaide nei prossimi episodi de Il Paradiso 10

La reazione di Barbieri sarà durissima nei confronti della sua ex fidanzata: tra i due si arriverà a un durissimo e acceso scontro verbale che li metterà a durissima prova.

Marcello avrà una reazione a dir poco furiosa e non avrà intenzione di perdonare Adelaide per questo terribile colpo basso che rischiava di compromettere il suo futuro sentimentale al fianco di Rosa Camilli.

Intanto le veneri del Paradiso delle signore decideranno di organizzare una festa speciale al negozio in occasione dell'Epifania mentre Odile riceverà una proposta di nozze del tutto inaspettata da parte di Ettore, che finirà per metterla in difficoltà.

Anche Umberto, appresa la notizia delle imminenti nozze di Odile, non la prenderà benissimo e si mostrerà preoccupato.

Umberto Guarnieri scoprì di essere il vero padre di Odile

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore, Umberto aveva scoperto di essere il padre biologico di Odile ma scelse di mantenere il segreto.

Tra il commendatore e Adelaide ci fu un patto segreto per proteggere Odile: entrambi scelsero di aspettare il momento giusto per poter confessare la verità alla giovane ragazza, senza crearle traumi.

Nel frattempo il rapporto tra Odile e Umberto è diventato sempre più intenso: complice anche la scelta di lavorare insieme, i due si sono ritrovati a vivere dei momenti di grande dolcezza, sebbene la ragazza ignorasse il fatto che si stesse confidando con il suo vero padre.

Una verità scomoda e inaspettata che dovrebbe venire alla luce nel corso delle prossime puntate di questa decima stagione della soap opera, la cui messa in onda è prevista fino ai primi di maggio su Rai 1, in attesa poi di scoprire quale sarà il futuro e la scelta finale della Rai in vista della prossima stagione televisiva 2026/2027, complice anche la lieve flessione d'ascolti registrata dalla serie quest'anno nella fascia pomeridiana.