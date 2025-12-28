Il futuro de Il Paradiso delle signore 11 nella prossima stagione televisiva Rai è ancora tutto da scrivere e da decidere.

L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina al momento è confermato in prima visione assoluta fino ai primi di maggio, quando andranno in onda gli episodi conclusivi dell'attuale stagione.

Per l'annata 2026/2027, però, non ci sarebbe ancora una decisione finale sul destino della soap il cui futuro potrebbe essere seriamente in bilico.

Ascolti in calo per Il Paradiso delle signore nel daytime pomeridiano Rai

Anche per questa attuale stagione televisiva, la Rai con Aurora Tv hanno scelto di produrre 160 nuovi episodi de Il Paradiso delle signore da trasmettere nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Una stagione decisamente complicata per la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi dal punto di vista degli ascolti, dato che inizialmente i dati sono stati decisamente più bassi rispetto a quelli del passato.

Quest'anno, infatti, la serie di Rai 1 ha sofferto la presenza della concorrenza Mediaset rappresentata dalla soap La forza di una donna trasmessa nello stesso slot orario su Canale 5, che ha registrato punte superiori al 26% di share.

Futuro incerto per Il Paradiso delle signore 11 su Rai 1

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore, quindi, si era assestato sulla soglia di 1,3 milioni di spettatori fissi al giorno pari al 16-17% di share, con punte negative che avevano toccato anche il 15%.

Le cose sono migliorate dopo lo spostamento degli episodi inediti della soap nella fascia oraria che va dalle 16:10 alle 17:00: la media Auditel è cresciuta fino a raggiungere la soglia di 1,6 milioni di spettatori con quasi il 19% di share.

Per il futuro, però, non sarebbe stata presa ancora una decisione finale sul futuro della soap opera di Rai 1: i vertici della tv di Stato non avrebbero ancora le idee chiare su una ipotetica undicesima stagione da trasmettere sempre nella fascia del primo pomeriggio.

Cosa succederà nei prossimi mesi su Rai 1

Il destino della soap opera, quindi, appare ancora tutto da scrivere e ciò dipenderà anche dagli ascolti che registrerà nel corso dei prossimi mesi e in vista del finale di questa decima stagione, che andrà avanti come sempre fino ai primi di maggio.

A quel punto, per il periodo compreso tra la primavera e l'estate 2026, la Rai potrebbe anche decidere di puntare su una nuova soap da trasmettere nella fascia del primo pomeriggio. Questa volta, però, la scelta potrebbe ricadere su un titolo decisamente più forte e interessante rispetto a quelli proposti nelle stagioni precedenti, che si sono rivelati dei flop.