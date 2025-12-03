Il finale de La notte nel cuore porta Cihan ad affrontare il momento più difficile del suo percorso, infatti rimane gravemente ferito durante una rapina, rischia la vita e viene operato d’urgenza. Si salva e, dopo la lunga battaglia, può finalmente conoscere sua figlia appena nata.

Dalla fuga a Berlino al legame con Melek: il percorso di Cihan verso il finale

La notte nel cuore sta per giungere al suo epilogo e ogni personaggio si troverà ad affrontare dei grandi cambiamenti di vita. Parlando di Cihan, la sua vita è cambiata notevolmente negli ultimi mesi.

Tornato da Berlino per aiutare il padre, alla fine è dovuto restare e ha dovuto affrontare il matrimonio combinato con Sevilay.

Fase che è riuscito a superare solo grazie all'amore vero e sincero per Melek, di cui è rimasto folgorato quando l'ha vista per la prima volta nella villa dei Sansalan. I due hanno avuto una relazione segreta, fino a quando è scoppiata a causa di alcune verità tenute nascoste da Melek.

Dalla rottura al matrimonio: l’amore di Cihan e Melek ora vacilla per Peri

Melek non gli ha detto di essere la figlia di Sumru e la cosa l'ha profondamente ferito, al punto che l'ha lasciata. Proprio in quel momento, Melek ha scoperto di aspettare un figlio da lui, ma i problemi con Cihan l'hanno molte volte portata a pensare di abortire.

Tra loro è successo di tutto, Melek è anche arrivata a sparare contro Cihan quando quest'ultimo ha maltrattato Nuh, ma alla fine l'amore ha trionfato.

I due si sono sposati e le loro rispettive famiglie hanno accettato la loro unione. Tutto è sembrato volgere per il meglio fino all'arrivo di Peri, una vecchia amica di Cihan, che porterà scompiglio nella vita dei due ragazzi.

Per Cihan e Melek arriva una nuova vita

Melek intuirà che tra i due c'è stato qualcosa oltre l'amicizia, ma Cihan negherà categoricamente. In realtà, c'è stata una notte di passione e quando Melek lo scoprirà, lo lascerà. Cihan farà di tutto per farsi perdonare, ma sarà dura, perché Melek sarà decisa nel porre fine alla loro relazione.

Lui inizierà a seguirla, giusto per cogliere al volo l'occasione per parlarle, ma questo inseguimento si rivelerà fatale per salvare la vita della giovane ragazza quando resterà coinvolta in una rapina in una gioielleria. Solo che per salvare la vita della moglie, Cihan metterà in bilico la sua.

Verrà colpito da un proiettile a pochi millimetri dal cuore e proprio a causa di questo, i medici non riusciranno a toglierlo durante l'intervento. Se Cihan si risveglierà, potrà vivere tranquillamente, altrimenti per lui sarà la fine.

Però Cihan si risveglierà e nonostante il proiettile nel petto, riuscirà a condurre una vita normale. E dopo tanto dolore, anche per lui ci sarà una bella novità, perché Melek darà alla luce una bambina, come lui ha sempre desiderato: la chiameranno Zuhal, in onore della madre defunta di Cihan.