Cambio programmazione per La Promessa nel palinsesto di Rete 4 di sabato 20 dicembre 2025. L'appuntamento con la soap opera spagnola subirà delle modifiche dovute alla messa in onda degli episodi clou che porteranno all'uscita di scena definitiva di Jana dal cast.

Per tale occasione si è scelto di puntare sulla messa in onda di uno speciale pomeridiano della soap alle ore 16:30 e poi in prime time andranno in onda ben tre episodi in prima visione assoluta, che terranno compagnia al pubblico dalle 21:35 circa.

Speciale pomeridiano per La Promessa nella programmazione di sabato 20 dicembre

Sabato 20 dicembre si preannuncia una giornata memorabile per gli spettatori e appassionati de La Promessa, dato che ci sarà una programmazione speciale su Rete 4 dedicata alla serie spagnola che vede protagonisti Jana e Manuel.

Si partirà alle 16:30 con la messa in onda di uno speciale dedicato alla soap con l'intervista inedita realizzata in Spagna dall'attrice che veste i panni di Jana, la quale racconterà nei dettagli i motivi che l'hanno spinta a lasciare il cast della fortunata soap che le ha permesso di raggiungere una grande popolarità in tutto il mondo.

Alle 19:45, invece, al termine del Tg4 della sera è in programma il consueto appuntamento del preserale che darà poi la linea al talk show politico 4 di sera condotto dalla coppia Poletti-Barra.

Tre episodi serali per La Promessa: cambio programmazione su Rete 4

Il cambio palinsesto per La Promessa riguarderà anche la messa in onda in prime time della soap opera che, per l'occasione, andrà in onda una puntata speciale ed extra-large che coprirà tutto lo slot serale.

Si partirà alle 21:35 e, a differenza di quanto era stato annunciato in un primo momento, non saranno trasmessi solo due episodi in prima visione assoluta, bensì tre.

La soap spagnola andrà in onda fino alle 00:45 circa in prima visione assoluta su Rete 4, sfidando così quasi interamente la finalissima di Ballando con le stelle, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che condivide una buona fetta di pubblico con la soap opera spagnola.

Domenica 22 dicembre, invece, dalle 6:10 alle 10 del mattino è prevista la replica degli episodi serali che sono stati trasmessi su Rete 4.

Crescita costante per gli ascolti de La Promessa nel preserale di Rete 4

In attesa di questi episodi, prosegue il successo Auditel della soap opera su Rete 4 con ascolti in costante crescita.

La media delle puntate di dicembre sfiora la soglia del milione di spettatori fissi, pari a uno share che si è stabilito sulla soglia del 6%, con punte che hanno raggiunto anche l'8% durante la messa in onda di alcuni episodi clou di questa quarta stagione.