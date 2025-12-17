Cosa sta succedendo tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo? I fan di Uomini e donne se lo stanno domandando da quando qualcuno si accorto che i due non si seguirebbero più su Instagram. Lorenzo Pugnaloni, inoltre, ha svelato che ci sarebbe una profonda crisi in corso tra la dama e il cavaliere che hanno lasciato il programma in coppia circa un mese fa.

Le ultime novità sulla coppia del trono Over

Per settimane Agnese e Roberto hanno pubblicato foto e video della loro quotidianità, in particolare contenuti che confermavano quanto procedesse bene la loro relazione lontano dalle telecamere di Uomini e donne.

Oggi, 17 dicembre, alcuni fan si sono accorti che i due non si seguirebbero più su Instagram e qualcuno lo ha segnalato alla pagina Dariatvgossip.

"Ma sono già in crisi?", è la domanda che si stanno ponendo tutti gli utenti che si sono imbattuti nell'indiscrezioni sul gelo che sarebbe calato tra De Pasquale e Priolo sui social.

La storia tra la dama e il cavaliere è cominciata circa un mese fa con una romantica scelta negli studi dove si registra il programma di Canale 5, e poi è proseguita nella vita con un racconto quasi quotidiano sul web.

L'indiscrezione dell'esperto Pugnaloni

A poche ore di distanza dalla diffusione della notizia che Agnese e Roberto si sarebbero unfollowati su Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha fornito ulteriori dettagli su quello che starebbe accadendo tra i due protagonisti di Uomini e donne

"Crisi nera per la coppia di piccioncini social che hanno vetrinizzato il nulla.

Ovviamente parlo di Agnese e Roberto", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha pubblicato sul suo profilo social il 17 dicembre.

Stando alle ultime novità, dunque, tra la dama e il cavaliere del trono Over ci sarebbe quantomeno un "momento no", il primo da quando si sono fidanzati davanti alle telecamere e dopo una frequentazione breve ma molto passionale.

Le frecciatine a Federico fuori dagli studi di Uomini e donne

In questi giorni sul web si è parlato di Agnese anche per le cose che ha scritto contro Federico su Instagram.

Dopo aver visto la puntata di Uomini e donne in cui Mastrostefano è stato criticato per aver chiesto ad alcune dame la loro taglia di reggiseno per capire se corteggiarle o meno, De Pasquale ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha ironizzato sulla possibilità che anche le donne del cast potrebbero chiedere le misure di diverse parti del corpo dei cavalieri del parterre.

In rete, però, c'è chi ha consigliato alla protagonista del trono Over di smetterla di dare importanza a Federico punzecchiandolo con frecciatine velenose, soprattutto nel rispetto del suo nuovo compagno Roberto.