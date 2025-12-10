Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in programma dal 22 al 26 dicembre in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che Ida e Diego torneranno al centro dell'attenzione durante il periodo delle feste natalizie. I due saranno raggiunti da Ornella e Raffaele per trascorrere tutti assieme le feste ma, proprio in questa circostanza, verrà fuori che il loro rapporto è già in forte crisi.

Intanto Damiano, dopo il riavvicinamento con la sua ex Rosa, finirà per fare una scelta che si preannuncia del tutto inaspettata e che si rivelerà amara.

Ida e Diego in forte crisi: anticipazioni Un posto al sole 22-26 dicembre

Raffaele si appresterà a trascorrere il suo ultimo Natale nelle vesti di portiere di Palazzo Palladini e, nel frattempo, assieme alla sua amata Ornella, andrà a passare delle giornate in compagnia di suo figlio Diego e della sua fidanzata Ida.

Dopo un periodo di silenzio, Ida e Diego torneranno al centro delle trame della soap opera serale di Rai 3: i due si ritroveranno ad affrontare un periodo di profonda crisi che metterà a durissima prova il loro rapporto sentimentale.

Intanto Okoro, dopo aver scagionato Gennaro da ogni tipo di accusa, finirà per rivedere la sua posizione e in questo modo rischierà di compromettere anche l'imprenditore, che potrebbe ritrovarsi nei guai per la morte di Assane, sulla quale aleggia ancora il mistero.

Damiano fa una scelta amara nei prossimi episodi di Upas fino al 26 dicembre

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 26 dicembre, inoltre, rivelano che Damiano e Rosa si mostreranno sempre più vicini. Tra i due ritornerà il sereno proprio come ai vecchi tempi anche se, Pino, dopo la fine della relazione con la donna tornerà a farsi vivo nella sua vita e finirà per metterla in profonda crisi.

Il colpo di scena, però, avrà come protagonista Damiano che farà una scelta inaspettata che si rivelerà particolarmente amara per il poliziotto e la sua compagna Rosa.

Nel frattempo, tutti gli abitanti di Palazzo Palladini, seppur a modo loro si appresteranno a festeggiare il Natale: Michele avrà un pensiero fisso che riguarderà Agata, curioso di scoprire come sta la donna.

Nessuno stop natalizio per Un posto al sole su Rai 3

A differenza di quanto accadrà con Il Paradiso delle signore 10, l'appuntamento con Upas non subirà stop durante il periodo delle feste natalizie.

La soap opera sarà regolarmente trasmessa per tutto il periodo delle feste nella fascia oraria dell'access prime time, dove continua a registrare una media di oltre 1,4 milioni di spettatori al giorno pari a uno share del 7-8%, con picchi del 10% durante la messa in onda.