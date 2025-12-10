Le trame delle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, raccontano che Enver avrà delle visioni della moglie Hatice dopo la sua morte. Il sarto dimostrerà di non aver superato la perdita della donna, avvenuta in seguito a un incidente stradale.

Enver inizierà ad avere visioni di Hatice

Le anticipazioni rivelano che Enver vivrà un momento molto felice della sua vita, inaugurando la sartoria che Arif gli ha regalato. Il barista deciderà di rinunciare alla sua caffetteria e convertire i locali nella nuova attività del padre di Sirin.

Il regalo inaspettato di Arif commuoverà Enver. Un giorno, quest'ultimo riceverà la sua prima cliente, che dimostrerà di essere una sua vecchia conoscenza. Enver incontrerà Fazilet, che arriverà nel quartiere di Tarlabasi per incontrare Bahar. La scrittrice chiederà al sarto di sistemarle i bottoni del cappotto. Una volta che la donna lascerà il locale, Enver inizierà ad accusare delle visioni sulla sua defunta moglie Hatice, che apparirà gelosa delle attenzioni che lui ha rivolto a Fazilet.

Enver dice addio alla moglie

Il padre di Sirin capirà che è arrivato il momento di dire addio alla defunta moglie dopo aver provocato diversi problemi a causa delle sue visioni. Il pubblico scoprirà che Enver aveva rischiato di incendiare la casa e aveva spaventato Nisan, che lo aveva visto parlare da solo.

Inoltre, l’uomo aveva accidentalmente bruciato il piccolo Doruk con l’acqua bollente, ferendo anche se stesso per la sua disattenzione. A quel punto, Enver prenderà le scarpe di Hatice e si recherà alla stazione dei treni dove, anni prima, le aveva dichiarato amore eterno. Lì, il sarto le lascerà sul treno in partenza, compiendo un gesto simbolico per dirle addio.

Nezir ha preso in ostaggio Bahar, Nisan e Doruk

Nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Sarp ha pregato Piril di non lasciare il rifugio con suo padre Suat. La donna non ha voluto sentire ragioni, affermando di non voler stare con un uomo che non lo ama. Nezir, invece, è riuscito a trovare la casa in montagna dove ha rapito Bahar, Nisan e Doruk, approfittando dell'assenza di Sarp, andato a fare la spesa.

Una volta tornato al rifugio, l'uomo ha scoperto che la sua prima famiglia era scomparsa. Sarp ha raggiunto la casa di Nezir in compagnia di Munir, deciso a portare in salvo i suoi parenti. In questa circostanza, Cesmeli ha spiegato a Nezir di non aver voluto uccidere Mert nel corso dello scontro che avevano avuto quattro anni prima.