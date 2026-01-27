Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, ha reso noto di aver interrotto il ritiro spirituale intrapreso in India. La decisione è maturata dopo soli dieci giorni, a fronte di un programma che prevedeva 12,5 ore di meditazione quotidiana. Come comunicato su Instagram, dopo settanta ore di pratica, Achille ha scelto di interrompere il percorso, pur dichiarandosi soddisfatto dell’esperienza complessiva.

Le regole del ritiro

Il giovane aveva annunciato l'inizio del percorso meditativo a Calcutta, in India, tramite un messaggio sui social media: “Ciao amici, ci vediamo tra dieci giorni.

Sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta, in India”. Il ritiro imponeva regole stringenti: divieto assoluto di utilizzo del telefono, di conversazioni, di lettura o scrittura, astensione dal fumo e un regime alimentare basato esclusivamente su verdure.

Un’esperienza intensa e breve

Nonostante la breve durata dell’esperienza, Achille ha definito il ritiro “una nuova esperienza di vita” e si è detto “felice” e “soddisfatto” di averla vissuta, seppur per un tempo limitato. Il dietrofront giunge dopo un primo approccio a un mondo radicalmente diverso dal suo quotidiano, caratterizzato da silenzio e introspezione.

Contesto e percorso personale

Il ritiro meditativo si inserisce in un periodo di riflessione e lontananza dai social, iniziato successivamente a un viaggio in Australia.

In passato, Achille ha condiviso pubblicamente di aver affrontato momenti difficili legati a dipendenze e a una diagnosi tardiva di ADHD, ma ha anche raccontato il suo percorso di rinascita e recupero.