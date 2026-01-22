Si sono appena concluse le riprese della puntata di Amici che andrà in inda il 25 gennaio, la 16^ di questa edizione. Le anticipazioni del web svelano che a finire a rischio eliminazione dopo le gare sono stati in quattro: Maria Rosaria e Alex per il ballo, Angie e Caterina per il canto. Gli ospiti dello speciale, invece, sono stati l'ex allieva Senza Cri, i Modà e Bianca Atzei.

I risultati delle gare di canto e ballo

Il 22 gennaio si è registrata una nuova puntata di Amici, e in rete stanno già circolando le anticipazioni di quello che è accaduto in studio.

La gara di canto è stata giudicata da Nina Zilli e Andrea Pennino, i cui voti sono stati determinati per decidere chi sarebbe finito a rischio eliminazione.

Elena e Michele si sono classificati al primo posto a pari merito, invece Angie e Caterina sono quelle che hanno convinto meno e questo sono andate in sfida.

Nel ballo a brillare è stato il nuovo arrivato Simone, mentre Alex e Maria Rosaria hanno indossato la maglia rossa perché le loro performance non sono piaciute al giudice dello speciale.

Gli ospiti della puntata in onda il 25 gennaio

Alla registrazione di Amici del 22 gennaio hanno partecipato diversi ospiti, a partire da un'ex allieva amatissima dal pubblico.

Senza Cri è tornata in studio per presentare la sua nuova canzone, e per l'occasione ha riabbracciato i professori che solo un anno fa l'hanno aiutata a crescere e a fare strada nel mondo della musica.

I Modà e Bianca Atzei, invece, hanno proposto un duetto emozionante al termine della puntata.

Incerto il futuro di Valentina ad Amici

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese di Amici di giovedì 22 gennaio, non hanno fatto chiarezza su una questione che sta molto a cuore ai fan.

Da una settimana, infatti, si sa che Valentina è tornata a casa per riflettere sul suo futuro nel programma, ma oggi non è stata data nessuna risposta a riguardo.

La cantante non era in studio e nessuno ha accennato alla sua situazione, quindi si allunga l'attesa di chi vorrebbe sapere se l'allieva continuerà il percorso nella scuola oppure se sceglierà di lasciare il posto a qualcuno che forse ci tiene più di lei in questo momento.