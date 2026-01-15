"Hai rotto, detto con eleganza", questa la replica piccata di Grazia Kendi all'hater che per l'ennesima volta l'ha paragonata a Michael Jackson. Tutto è iniziato da una ragazza che ha deciso di commentare l'ultimo post di Mattia Scudieri ma anziché parlare del catanese ha preso in giro la sua attuale fidanzata. Dunque Kendi è intervenuta e ha chiesto di smetterla.

Grazia Kendi contro un hater

Terminato il Grande Fratello alcuni ex concorrenti sono rimasti al centro del clamore mediatico, ma non sempre ricevono commenti positivi.

Lo sa bene Grazia che ha da quando ha terminato l'esperienza nella casa più spiata d'Italia è presa di mira da un hater che è solita paragonarla a Michael Jackson per via del suo aspetto fisico.

Sebbene l'ex gieffina abbia già chiesto una volta di smetterla, nella giornata di mercoledì 14 gennaio Grazia è stata protagonista di un nuovo botta e risposta con la sua hater. Tutto è partito da una tale Carlotta che sotto al post di Mattia Scudieri ha scritto: "Dov'è la pantegana Jackson?". Anziché glissare Kendi ha immediatamente menzionato la sua detrattrice e ha replicato: "Mi hai rotto, detto con eleganza". In precedenza, la 24nne aveva postato sui social alcuni scatti che la ritraevano da piccola in modo da smentire di essersi fatta la rinosplastica.

Quando ci vuole ci vuole

(Il fatto che una delle peggiori hater ossessionate si chiami proprio così mi manda al creatore) pic.twitter.com/ypr5fmaaDf — 🔊🖤 (@alzastovolume) January 14, 2026

'Amanters': un'amore nato sotto i riflettori del GF

Grazia Kendi ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine nei confronti di Mattia Scudieri.

La 24enne toscana quando aveva visto il nuovo inquilino nel video di presentazione aveva subito rivelato ai suoi compagni d'avventura di vederlo come il ragazzo dei suoi sogni. Una volta avvenute le presentazione e la "convivenza forzata" tra i due concorrenti la complicità era sotto gli occhi di tutti, anche se non sono mai andati oltre in quanto Scudieri era entrato al reality show impegnato con Carlotta. Terminata l'esperienza al GF, Kendi e Scudieri hanno capito di voler stare insieme e hanno quindi intrapreso una frequentazione.

Ad oggi, gli "Amanters" vivono una relazione a distanza ma quando possono si ritagliano sempre un momento per trascorrere del tempo insieme come accaduto a Capodanno ed in questi giorni.